Il Cremlino esprime preoccupazione: "Kiev continua a giocare con il pericolo"

13:46 Francia: Invia Dodici Caesar a Ucraina, Finanziati dal Governo UcrainoLa società franco-tedesca KNDS ha ottenuto un contratto per fornire dodici Caesar a Ucraina, a spese dell'Ucraina, come dichiarato dal ministro della Difesa francese Sébastien Lecornu attraverso la piattaforma X. Caesar significa "Veicolo Equipaggiato con un Sistema d'Artiglieria". Questo sistema d'artiglieria su ruote è in grado di colpire i bersagli fino a 55 chilometri di distanza. Lecornu ha espresso che rafforzare la capacità di produzione dell'industria della difesa francese aiuta il sostegno all'Ucraina. La Francia ha fornito Caesar all'Ucraina in diverse occasioni in passato.

13:11 Ucraina: Attacco Devasta la Sede dell'FSB a NovosibirskUn attacco alla sede dell'FSB a Novosibirsk del 3 ottobre è sospettato di essere stato eseguito da un individuo che ha appiccato il fuoco all'edificio e vi ha perso la vita, come mostrato da un video diffuso dall'intelligence militare ucraina. I media russi hanno confermato l'incendio.

12:34 Russia: Morto un Lavoratore della Centrale Nucleare in un'esplosione di AutoUn alto funzionario della centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dalla Russia, è morto in un'esplosione di un'autobomba, secondo un video diffuso dal servizio di sicurezza ucraino. Identificato come "capo della sicurezza" della centrale nucleare, Andriy Korotky è stato ucciso nell'esplosione, come dichiarato dal servizio. Ha collaborato volontariamente con gli occupanti russi, etichettato come "criminale di guerra" dal servizio. Ha criticato i dipendenti della centrale nucleare filoukrrainiani, come rivelato dal servizio. L'amministrazione della centrale nucleare filorussa ha confermato la morte di Korotky, incolpando l'incidente di un "attacco terroristico" di Kiev. Il direttore dei discorsi della centrale nucleare di Zaporizhzhia, Yuri Chernichuk, ha definito l'attacco "incauto" e ha chiesto responsabilità. Il Comitato Investigativo Russo ha affermato che una bomba era stata nascosta sotto l'auto di Korotky, esplodendo mentre si allontanava.

12:02 Munz: Putin Vuole Dimostrare che "La Guerra Vale la Pena"Secondo Rainer Munz, dopo l'occupazione della città di Vuhledar nell'est dell'Ucraina, l'esercito russo intensificherà gli attacchi nella regione. Inoltre, Munz spiega perché Putin sta assegnando sempre più veterani di guerra a posizioni ufficiali.

11:29 Ucraina: Almeno 177 POWs Ucraini Hanno Perso la Vita in Cattività RussaDa quando è iniziata l'invasione russa dell'Ucraina, almeno 177 prigionieri di guerra ucraini sono morti in cattività russa, secondo Victoria Tsymbaliuk del centro ucraino di coordinamento per i POW al "Kyiv Independent". Tsymbaliuk indica che molti morti potrebbero essere stati trascurati a causa della mancanza di monitoraggio internazionale. "Non tutti i corpi vengono restituiti e molti non vengono nemmeno riconosciuti come ostaggi dalla Russia", spiega. Sono emersi numerosi resoconti di prigionieri di guerra ucraini torturati o giustiziati in cattività russa. Nel settembre scorso, l'Ufficio del Procuratore Generale ha annunciato indagini sull'esecuzione di 84 prigionieri di guerra ucraini.

11:00 Ucraina: Russi Bombartano la Regione di Kirovohrad con DroniLe forze russe hanno bombardato la regione di Kirovohrad nel centro dell'Ucraina con droni, secondo il capo dell'amministrazione militare regionale Andriy Raykovych su Telegram. Un ufficio commerciale a Holovaniwsk è stato danneggiato dall'attacco dei droni, ferendo una persona.

10:27 L'Assicurazione UNIQA Esce dalla RussiaL'impresa assicurativa austriaca UNIQA ha completato la vendita della sua filiale russa alla Renaissance Life. Il prezzo della transazione non è stato reso pubblico. UNIQA aveva annunciato oltre un anno fa la sua intenzione di vendere la joint venture assicurativa con Raiffeisen Bank International (RBI) alla Renaissance Life. "Abbiamo finalmente lasciato il mercato russo dopo il completamento della transazione", ha detto il membro del consiglio di amministrazione di UNIQA, Wolfgang Kindl.

09:55 Grandi Incendi Devastano Due Depositi di Carburante RussiIncendi hanno devastato due depositi di carburante russi durante la notte. Nella regione di Voronezh (vedi voce alle 05:10), il governatore Alexander Gusev ha incolpato un attacco con drone ucraino. Pezzi di un drone da combattimento intercettato sono caduti nel deposito e hanno appiccato il fuoco a un serbatoio vuoto, ha detto su Telegram, condividendo video sospetti di attacchi con droni sui social media. Non è stato possibile determinare l'entità dell'incendio. In un villaggio russo degli Urali, un serbatoio di carburante di 10.000 metri quadrati sta bruciando. I servizi di emergenza russi lo hanno segnalato. Si presume che i droni ucraini possano ora coprire tali distanze, ma i servizi di emergenza non menzionano un attacco con droni in questo contesto. Il villaggio si trova a circa 1.700 chilometri dall'Ucraina.

09:30 Julia Navalnaya Vede le Trattative con Putin come InutiliJulia Navalnaya considera inutili eventuali trattative con il presidente russo Vladimir Putin. "Non c'è bisogno di parlare con lui (...). Dobbiamo combatterlo in modo che un giorno la giustizia trionfi", ha detto prima del Consiglio Costituzionale francese a Parigi. "L'Occidente non capisce che Putin non aspetta che qualcuno si avvicini a lui per parlare. (...) Lui non tiene conto di questo", ha aggiunto. Navalnaya ha sottolineato l'importanza di non cedere alla paura e di resistere a questo regime. È stata etichettata come "terrorista" e "estremista" dalla Russia a luglio. Poco prima, un tribunale russo aveva ordinato il suo arresto per presunta partecipazione a un'organizzazione "estremista". Dopo aver evitato le indagini preliminari, è stata inserita nella lista dei ricercati.

08:58 Forze Armate Ucraine Rivelano le Perdite RussiLe Forze Armate Ucraine hanno rivelato le recenti perdite subite dalle truppe russe in Ucraina. Stando alle loro stime, circa 657.940 soldati russi sono stati uccisi dal 24 febbraio 2022. Nel corso delle ultime 24 ore, questo bilancio è aumentato di 1.230 soldati. Inoltre, Kyiv ha riferito la distruzione di 15 carri armati, 59 sistemi d'artiglieria e 101 droni, secondo un rapporto locale. In totale, l'Ucraina sostiene che la Russia abbia perso 8.908 carri armati, 18.965 sistemi d'artiglieria, 368 aerei, 328 elicotteri, 16.494 droni, 28 navi e un sottomarino. Tuttavia, le fonti occidentali citano cifre di vittime più basse, ma queste sono considerate stime minime.

08:09 Regione di Sumy Sotto Nuovi Attacchi RussiLe forze russe hanno attaccato la regione di Sumy nel nord-est dell'Ucraina 82 volte in un periodo di 24 ore, secondo un canale Telegram dell'amministrazione militare regionale. Come risultato, otto civili sono rimasti feriti. Le truppe russe hanno utilizzato mortai, artiglieria, lanciarazzi, bombe guidate e droni in questi attacchi. Più di dieci comunità nella regione di Sumy, tra cui Mykolajiw, Chotyn, Junakiwka, Myropillja, Bilopillja, Richkyivka, Krasnopillja, Velika Pysarivka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman e Seredyna-Buda, sono state colpite da questi attacchi. La regione di Sumy confina con le regioni russe di Bryansk, Kursk e Belgorod.

07:33 L'Ucraina Istituisce un Centro di Reclutamento in PoloniaLe Forze Armate Ucraine hanno stabilito un centro di reclutamento in Polonia, come annunciato dal Ministero della Difesa Ucraino. Ubicato a Lublin, l'ufficio della Legione Ucraina in Polonia è il primo hub di reclutamento militare ucraino all'estero. L'istituzione di questo centro di reclutamento è stata parte di un accordo di sicurezza firmato dal Presidente Ucraino Volodymyr Zelensky e dal Primo Ministro Polacco Donald Tusk a luglio. La Polonia ha accolto quasi un milione di rifugiati dall'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. Con un stimato 300.000 individui ucraini in età da combattimento residenti in Polonia, il paese è solo l'inizio per il reclutamento militare ucraino. Il Ministro della Difesa Polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha informato Wirtualna Polska che la Polonia non è coinvolta nel processo di reclutamento, ma è responsabile dell'addestramento militare dei volontari ucraini. Nonostante l'interesse minimo mostrato dai potenziali recluti, sono state raccolte circa 200 domande finora, secondo il Ministero della Difesa Ucraino.

06:52 ISW: Risorse Russe per l'Offensiva Orientale EsauriteSecondo l'Istituto per lo Studio della Guerra, il'esercito russo non ha le risorse umane e materiali sufficienti per sostenere un'intensificata offensiva nell'Ucraina orientale in modo indefinito. L'offensiva estiva russa era stata preparata meticolosamente dall'esercito per diversi mesi, ma le riserve e le risorse accumulate per questo scopo sono state notevolmente esaurite a causa della recente serie di battaglie, secondo l'ISW. Gli ufficiali ucraini e l'ISW avevano previsto in precedenza che l'offensiva russa attuale nell'Ucraina orientale potrebbe raggiungere il suo apice nei prossimi mesi o settimane.

06:12 Zelensky Sottolinea il Rafforzamento della Linea del FronteIl Presidente Ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto la visita del Segretario Generale della NATO Mark Rutte a Kyiv solo due giorni dopo la sua nomina, definendola un passo significativo. Riconoscendo la necessità di attuare gli accordi che garantiscano il sostegno alla difesa dell'Ucraina, Zelensky ha detto: "Ora si tratta di convertire questa priorità in azione". Sottolineando l'importanza di rafforzare la linea del fronte, Zelensky ha fatto pressione per l'autorizzazione all'utilizzo di armi a lungo raggio contro i bersagli militari russi all'interno del loro territorio. "Tutti nell'alleanza sono consapevoli di questa esigenza", ha detto il Presidente Zelensky, evidenziando la difesa aerea come un'altra priorità cruciale.

05:35 L'Ucraina Mostra una Fiera delle Armi Leggere per gli Investitori Esteri PotenzialiIl Ministero della Difesa Ucraino ha organizzato una fiera delle armi per gli investitori internazionali in una località non rivelata, invitando gli investitori esteri a investire nell'industria delle armi ucraine. Il Vice Ministro Dmytro Klimenkov ha presentato una vasta gamma di armi ucraine, tra cui un sistema missilistico anticarro, un sistema d'artiglieria autopropulso, veicoli esplosivi a guida remota e attrezzature per il disinnesco di mine, a potenziali investitori esteri. "Abbiamo innovazioni uniche che hanno dimostrato la loro efficacia in combattimento e sono state ulteriormente sviluppate dai nostri sviluppatori per soddisfare standard specifici", ha detto. Per attrarre ulteriori investimenti dai partner internazionali, il Ministero della Difesa Ucraino ha investito finora quattro miliardi di dollari (3,6 miliardi di euro) nell'industria delle armi.

02:51 Il Capo delle Armi Ucraine Rafforza le Difese OrientaliIl capo delle Forze Armate Ucraine, Gen. Oleksandr Syrskyj, ha ordinato il rafforzamento delle unità di difesa nell'Ucraina orientale nella regione di Donetsk. Le forze russe stanno avanzando su più fronti nell'Ucraina orientale. In un post sui social media, Syrskyj ha rivelato la sua presenza con la 25ª Brigata Aeromobile Sicheslav in uno dei fronti decisivi.

22:22 Il Turismo Baltico Ne Risente della GuerraLa guerra tra Russia e Ucraina sta anche causando turbamento nell'industria del turismo lettone, secondo il rapporto di oggi de "Diena". Il settore dell'ospitalità e l'Ufficio Centrale di Statistica affermano entrambi che il conflitto sta ostacolando la ripresa del turismo post-COVID-19. Inoltre, i visitatori internazionali percepiscono i Paesi Baltici come una zona a rischio dove i conflitti stanno scoppiando.

21:40 Svizzera investirà 1,5 miliardi di franchi svizzeri (1,54 miliardi di euro) nei progetti di ricostruzione dell'Ucraina nei prossimi quattro anni. L'ambasciatore svizzero in Ucraina e Moldova, Felix Baumann, ha annunciato che 500 milioni di franchi svizzeri saranno destinati ai corpi autonomi dell'Ucraina, al disinnesco delle mine e all'assistenza umanitaria. Il resto dei fondi sarà destinato ai programmi di ricostruzione che coinvolgono il settore privato svizzero, secondo il Ministero dello Sviluppo delle Comunità, dei Territori e dell'Infrastruttura dell'Ucraina. "Il nostro impegno è solido, poiché il nostro inviato gestirà personalmente questo progetto", ha spiegato Baumann durante un incontro con il ministro ucraino Oleksiy Kuleba. Kuleba ha inoltre sottolineato la necessità di costruire unità abitative per le oltre 4,5 milioni di persone sfollate internamente nell'Ucraina orientale come priorità assoluta in collaborazione con la Svizzera.

20:39 L'Ucraina ottiene un sistema di difesa aerea Patriot dalla Romania Secondo il portavoce del ministero della difesa rumeno, Constantin Spinu, l'Ucraina ha ottenuto un sistema di difesa aerea Patriot dalla Romania. Radio Free Europe ha confermato la notizia. Il presidente Volodymyr Zelenskyy aveva già elogiato i paesi alleati della difesa aerea dell'Ucraina, tra cui la Romania, per i loro sistemi Patriot. La Romania ha deciso di donare uno dei suoi Patriot in giugno, con il governo rumeno che ha ordinato la sua consegna lo scorso mese.

19:57 Forbes nomina Gazprom la società russa meno redditizia La rivista di affari Forbes ha riferito che quest'anno Gazprom, il gigante russo dello stato del petrolio e del gas, ha subito una perdita netta di 5,5 miliardi di euro. Il complesso chimico del gas dell'Amur, una joint venture tra il gruppo russo Sibur e la società cinese Sinopec, si è classificato al secondo posto nella classifica delle società russe meno redditizie. Insieme a Ozon (perdita netta di 408 milioni di euro), Corporazione aerospaziale unita (perdita netta di 326 milioni di euro) e il sito di social media VK (perdita netta di 326 milioni di euro) hanno formato i primi cinque tra le corporation russe in difficoltà finanziarie.

