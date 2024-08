- Il creatore di Telegram arrestato: la piattaforma risponde alle accuse

Il creatore di Telegram, Pavel Durov, rimane in custodia della polizia francese, secondo le accuse

Secondo i resoconti dei media, il creatore del servizio di messaggistica Telegram, Pavel Durov, rimane in custodia della polizia in Francia. Diversi media francesi hanno riferito collettivamente, citando fonti delle forze dell'ordine, che la detenzione di Durov è stata prorogata domenica sera. Telegram, a sua volta, si difende dalle accuse.

In una dichiarazione, l'azienda ha affermato di rispettare tutte le norme pertinenti, comprese quelle del nuovo Digital Services Act (DSA), progettato per combattere in modo più efficace i contenuti e le attività illeciti sulle grandi piattaforme online. Durov, sostengono, non ha nulla da nascondere e viaggia spesso in Europa. È "incredibile", argomentano, attribuire la responsabilità a una piattaforma o al suo proprietario per l'abuso del servizio da parte di terzi.

Telegram ha affrontato in passato accuse di non fare abbastanza per contrastare la diffusione di discorsi d'odio e altre attività illecite. L'azienda sostiene di rispettare gli standard del settore.

Tuttavia, il sistema giudiziario francese potrebbe avere un punto di vista diverso. Secondo i resoconti, le indagini preliminari contro Durov sono in corso da tempo. L'accusa è che egli ha agevolato il traffico di droga, il frode e vari reati legati all'abuso di minori, non agendo su Telegram e non cooperando sufficientemente con le autorità.

Durov è stato poi arrestato improvvisamente sabato sera all'aeroporto di Le Bourget vicino a Parigi, come riferito da TF1 e BFMTV, tra gli altri media francesi, citando fonti delle forze dell'ordine. La ragione del suo viaggio dall'Azerbaigian alla Francia, dove era ricercato, è rimasta incerta initially. Il procuratore di Parigi ha inizialmente rifiutato di commentare il caso.

L'ambasciata russa in Francia ha sollevato la questione, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale russa TASS. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha invitato le autorità francesi a concedere l'accesso consolare a Durov. "Il problema è che Durov ha anche la cittadinanza francese", ha detto. "Pertanto, la Francia lo vedrà principalmente come suo cittadino". La relazione di Durov con le autorità russe è nota essere tesa.

Durov ha fondato Telegram insieme al fratello Nikolai dopo aver già lanciato la rete Vk.com, una sorta di Facebook in lingua russa. Telegram è una delle reti online più importanti in Russia ed è utilizzata da molti funzionari e politici per le comunicazioni. Il servizio viene utilizzato da entrambe le parti per le comunicazioni durante l'invasione russa dell'Ucraina.

