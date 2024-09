Il creatore di Fressnapf ha intentato una causa contro la fondazione privata di Benkos.

Nonostante numerosi investitori abbiano abbandonato i loro investimenti nel gruppo immobiliare e del dettaglio Signa, Torsten Toeller, fondatore di Fressnapf, rimane ostinato. Attualmente è impegnato in battaglie legali per sostenere le sue rivendicazioni. Al centro di questa causa c'è la fondazione privata Laura, fondata dall'imprenditore austriaco fallito René Benko insieme alla madre Ingeborg, con i familiari come beneficiari.

La causa di Toeller, secondo "Der Spiegel" e i documenti del tribunale, deriva dal suo tentativo fallito di uscire dall'azienda. Il caso è in corso presso il tribunale commerciale di Vienna dal primo agosto. Il team legale di Toeller sostiene che la sua società di investimento, Fressnapf Luxembourg GmbH, ha esercitato un'opzione concessa da Benko per vendere la sua quota del 4,5% in Signa Holding, ma non ha mai ricevuto il pagamento corrispondente.

Il miliardario Toeller, investitore iniziale e azionista di spicco di Signa, ha creduto a lungo alle promesse di Benko. Secondo i suoi contatti, non ha ancora superato il personale insuccesso di aver creduto in queste promesse.

Nel frattempo, gli investigatori che indagano sull'impero di Benko hanno scoperto potenziali prove che il fondatore fallito di Signa potrebbe aver ricevuto donazioni in denaro dalla madre, Ingeborg, una insegnante in pensione e beneficiaria di due fondazioni private istituite dalla famiglia Benko. Un recente accordo di donazione tra Ingeborg e suo figlio è sotto esame.

L'avvocato Dietmar Czernich, il cui studio ha assistito in una causa contro le fondazioni private, ha dichiarato alla rivista che i beni di Benko potrebbero essere stati canalizzati in una complessa rete di fondazioni private e loro filiali, destinate al beneficio della famiglia Benko e suo.

Un avvocato che rappresenta la fondazione privata Laura ha rifiutato di commentare e non ha discusso l'accordo di donazione.

Di recente, si dice che le rivendicazioni contro Benko siano aumentate a circa 2,4 miliardi di euro. Il gruppo Signa aveva accumulato un portafoglio sostanziale durante l'era dei tassi di interesse bassi, comprese le catene di grandi magazzini KaDeWe e Galeria. Benko ha attirato investitori in tutto il mondo con edifici iconici come la Torre Elbtower di Amburgo e il Chrysler Building di New York. Il crollo del suo impero immobiliare - una vasta rete di circa 1.000 società - ha scosso l'industria all'inizio dell'anno.

La Banca esaminerà le transazioni finanziarie tra René Benko, Ingeborg e la fondazione privata Laura, poiché ci sono accuse di potenziale abuso di fondi. Per rispettare i mandati legali, la Banca dovrebbe anche esaminare l'accordo di donazione recentemente redatto tra Ingeborg e René Benko.

