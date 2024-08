Il creatore di ChatGPT cerca ulteriori risorse finanziarie.

Il fondatore di ChatGPT punta a una valutazione di $100 miliardi per la sua azienda, OpenAI, secondo le ultime notizie. Finora, la principale fonte di finanziamento per OpenAI è stata la società tecnologica Microsoft, che avrebbe investito oltre $10 miliardi, secondo diverse fonti. La prossima raccolta di fondi è guidata da Thrive Capital, che intende investire $1 miliardo, secondo il "Wall Street Journal" e altre fonti affidabili, citando fonti interne. Microsoft sarebbe anche in procinto di contribuire nuovamente, sebbene i dettagli non siano ancora stati finalizzati, secondo i servizi finanziari di Bloomberg.

La valutazione in queste operazioni di finanziamento è direttamente proporzionale alla quota della società che gli investitori ricevono in cambio del loro investimento. Prima del suo IPO del 2012, Facebook è stato valutato in una fascia simile. Tuttavia, molte altre startup hanno avuto difficoltà a mantenere le loro valutazioni miliardarie nel lungo termine.

La corsa alle armi dell'IA consuma miliardi

ChatGPT è stato al centro dell'hype sull'IA per oltre un anno. Questi modelli IA vengono addestrati su dati estesi e sono in grado di generare testo simile a quello umano, codificare software e riassumere i dati. Essenzialmente, prevedono la parola successiva in una frase in base alle parole precedenti.

Negli ultimi tempi, c'è stata una forte competizione nell'IA a Silicon Valley. Addestrare questi software richiede un'infrastruttura informatica significativa e può comportare spese per miliardi di dollari. Si tratta di una somma che la maggior parte dei giganti tecnologici, come Google, Meta di Facebook e altri, possono permettersi grazie alle loro immense risorse. Oltre a investire nei propri modelli IA, questi giganti tecnologici investono anche in startup. Ad esempio, Anthropic, un importante concorrente di OpenAI con il chatbot Claude, ha ricevuto miliardi di dollari da Google e Amazon, tra gli altri.

Il successo di aziende come OpenAI nel campo dell'IA ha un impatto significativo sull'economia più ampia, in particolare nel settore tecnologico. A causa del costo elevato di sviluppo e manutenzione dei modelli IA, l'economia sta assistendo a un notevole investimento in questo settore, rendendo la corsa alle armi dell'IA un grande consumatore di risorse finanziarie.

