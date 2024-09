- Il creatore di case di lusso mette in vendita una casa di lusso.

Il Fashion Designer Harald Glöckler (59) Dice Addio al Passato: Aveva annunciato la sua intenzione di separarsi dalla sua villa a Kirchheim an der Weinstraße, Renania-Palatinato, dove aveva condiviso la vita con il suo compagno di lunga data Dieter Schroth (75), lo scorso anno. Tuttavia, Glöckler si è trasferito a Berlino nel 2022. Di conseguenza, la villa lussuosa è ora in vendita, sebbene i dettagli del prezzo rimangano sconosciuti. Tuttavia, l'elenco immobiliare digitale rivela altre informazioni interessanti.

Tende Avvolgibili di Lusso al Piano Superiore

La villa, che copre circa 300 metri quadrati di spazio vivibile, offre undici stanze, una piscina e una sauna al suo potenziale acquirente. Il "Château Pompoös" mostra la sua opulenza tanto quanto il suo celebre precedente residente. Una stanza è interamente dipinta di rosso, un'altra è completamente nera e ce n'è un'altra con carta da parati verde acceso. "Vivi come un re, questa proprietà impressionante ti conquista con il suo parco e un'atmosfera meticolosamente progettata con lusso e stile", recita l'elenco di questa proprietà a tre piani. Inoltre, "Questa proprietà unica non leaves nothing to be desired, qui puoi realizzare i tuoi sogni..."

Questo include una camera da letto con una porta di sicurezza e una tenda avvolgibile per un'ulteriore sicurezza, in grado di isolare l'intero piano superiore. Ciò garantisce "massima sicurezza per i tuoi beni preziosi", si vanta l'agente immobiliare associato.

Designer di Moda e Personalità della Reality TV

Harald Glöckler è diventato popolare per il suo marchio di moda "Pompoös" e per le sue apparizioni sui canali televisivi di shopping. Nel 2010 e nel 2011, ha fatto parte della giuria di "Let's Dance", ha partecipato a un documentario su VOX e ha fatto da giudice per il casting show "Curvy Supermodel - Real. Beautiful. Curvaceous" nel 2016. Inoltre, ha partecipato all'RTL jungle camp (nel 2022). Ha condiviso una relazione di 35 anni con Dieter Schroth, di cui otto sono stati ufficialmente sposati. Nel febbraio 2023, hanno ufficialmente annunciato la loro separazione.

La seguente dichiarazione sulla disponibilità della villa è stata fatta dopo il trasferimento di Harald Glöckler: La villa lussuosa è ora in vendita, sebbene i dettagli del prezzo rimangano sconosciuti.

Il piano superiore della villa include una camera da letto di sicurezza con una tenda avvolgibile, come si vanta l'agente immobiliare associato, dicendo: Ciò garantisce "massima sicurezza per i tuoi beni preziosi."

Leggi anche: