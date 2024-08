Il creatore del famoso ritratto "Hope" che raffigura l'ex presidente Obama produce nuove opere d'arte a sostegno del vicepresidente eletto Harris.

L'ultima opera di Shepard Fairey, battezzata "Andiamo Avanti", presenta la candidata democratica in tonalità di blu, con un audace rossetto rosso che fa da netto contrasto. Harris è ritratta con un orecchino di perle e una collana.

"'Non stiamo tornando indietro.' Queste parole di Kamala Harris racchiudono la nostra situazione attuale, e per evitare di tornare indietro, dobbiamo andare AVANTI!" ha dichiarato Fairey in una dichiarazione stampa che svelava il manifesto.

Fairey ha anche espresso il suo sostegno a Harris e al governatore del Minnesota Tim Walz, suo compagno di corsa, affermando che "rappresentano la nostra migliore difesa contro il fascismo strisciante e le minacce alla democrazia, e la nostra migliore speranza per costruire il mondo che tutti aspiriamo e meritiamo".

Dopo il successo del suo manifesto "Change", Fairey ha ammesso che Obama non aveva mantenuto la sua promessa, notando a Esquire nel 2015 che "ci sono state molte aree in cui ha compromesso che non avrei mai previsto".

Despite labeling Trump as "dangerous", Fairey did not create art for Hillary Clinton, his opponent in the subsequent election, confessing to CNN in 2016 that he found her inspiring enough to illustrate.

However, Fairey produced three protest posters ahead of Trump's inauguration. Titled "Citizens of the United States", they showcased a Muslim woman, a Latina woman, and an African-American woman.

La campagna politica di Kamala Harris e il suo compagno di corsa, il governatore del Minnesota Tim Walz, è diventata un punto focale dell'arte di Shepard Fairey, poiché crede che offrano una forte difesa contro le minacce alla democrazia. Implementare politiche che vadano avanti, invece di tornare indietro, è cruciale per mantenere la democrazia, secondo l'interpretazione di Fairey delle parole di Harris.

