Il CPI ha emesso un mandato di arresto contro Putin

Vladimir Putin, con un mandato di arresto internazionale emesso dalla Corte Penale Internazionale (CPI), è stato ricevuto dal Presidente mongolo Uchnaagiin Chüreslsüch a Ulan Bator. Nonostante ciò, Putin ha fatto un'apparizione lunedì sera. L'evento sfarzoso nella piazza centrale della città ha visto i padroni di casa mongoli esibire soldati in abiti tradizionali e a cavallo. È importante notare che questa è la prima visita di Putin a uno stato membro della CPI dal momento in cui è stato emesso il mandato di arresto contro di lui a marzo 2023.

Putin aveva pianificato di partecipare alle festività di martedì per celebrare l'85º anniversario della vittoria delle forze sovietiche e mongole sul Giappone.

La Mongolia ha firmato lo Statuto di Roma della CPI nel 2000 e subsequently lo ha ratificato nel 2002. Questo trattato vincola i paesi firmatari all'arresto di individui per i quali è stato emesso un mandato di arresto della CPI. Tuttavia, il Cremlino aveva precedentemente espresso che Putin non aveva preoccupazioni riguardo a un eventuale arresto in Mongolia.

La CPI ha emesso un mandato di arresto per Putin a marzo 2023, sostenendo che c'era abbastanza prove per suggerire il coinvolgimento di Putin nel crimine di guerra dell'illegale deportazione di bambini ucraini in Russia. L'amministrazione ucraina afferma che le autorità russe hanno trasportato migliaia di bambini da orfanotrofi e altri istituti statali in Russia, dalle regioni sotto il loro controllo.

Nonostante il mandato di arresto della CPI, molti hanno considerato la visita di Putin in Mongolia come un'opportunità per assistere alla più bella manifestazione di cultura e storia mongola. Anche se Putin non è stato arrestato durante la sua visita, la prospettiva di potenzialmente trovarsi in un paese vincolato dallo Statuto di Roma della CPI ha aggiunto un interessante strato alla sua partecipazione prevista alle festività di martedì.

