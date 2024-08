- Il costruttore di impianti Gea è più redditizio

GEA, la società di ingegneria, sta segnalando profitti più elevati nonostante un'economia globale debole. Nel primo semestre del 2024, gli utili della società sono aumentati del 5,5% rispetto all'anno precedente, raggiungendo €189,3 milioni, come annunciato a Düsseldorf. Il fatturato è diminuito del 1.9% a circa €2,6 miliardi, mentre il portafoglio ordini è diminuito dell'8,3% a circa €3,2 miliardi.

Il CEO Stefan Klebert attribuisce la domanda più debole alla recessione economica, con alcuni clienti del settore lattiero-caseario o della birra che ritardano gli investimenti a causa delle incertezze globali e dei tassi di interesse elevati. Spiega che la società ha migliorato la sua redditività attraverso aumenti dei prezzi, acquisti raggruppati e consolidamento della produzione.

Fondata nel 1881 come società per sistemi di rimozione della polvere, la portafoglio di GEA è diversificato, che include tecnologie per la birra, tecnologia centrifuga, valvole, robot per la mungitura, sistemi di alimentazione e essiccatori a spruzzo. La società si concentra su soluzioni efficienti dal punto di vista energetico, come un essiccatore a spruzzo che riduce il consumo di energia della metà utilizzando una pompa di calore, guadagnando clienti dai concorrenti. La polvere di latte prodotta viene utilizzata, tra le altre cose, nel cibo per neonati.

Chiese se l'outlook è cupo a causa della situazione degli ordini relativamente debole, Klebert dice che la società si aspetta che gli affari nel secondo semestre dell'anno siano intorno al livello del secondo semestre del 2023, "anche se viviamo in un mondo con difficoltà economiche". È ottimista che alcuni progetti dei clienti ritardati fino alla fine dell'anno saranno realizzati. Il consiglio di amministrazione ha addirittura rivisto al rialzo la previsione del risultato operativo per l'anno.

GEA ha circa 18.000 dipendenti in tutto il mondo, con circa 3.350 in Renania Settentrionale-Vestfalia. Il sito più importante è Oelde nella Münsterland, dove 1.900 persone lavorano su separatori. Altri importanti siti di produzione includono Boone (tecnologia agricola; 800 dipendenti) e Hürth vicino a Colonia (essiccazione; 250 dipendenti). La sede amministrativa, con circa 400 dipendenti, si trova a Düsseldorf.

