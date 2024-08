Il costo potenziale del burro potrebbe aumentare ulteriormente.

Recente richieste di latte con minor quantità e maggiore contenuto di grassi hanno influenzato drasticamente i prezzi del burro. Il direttore generale dell'associazione del settore lattiero-caseario, Björn Börgermann, ha fornito queste informazioni, citando la riduzione delle forniture di latte dai contadini e il contenuto di grassi inferiore nel latte grezzo come fattori contribuenti. La disponibilità ridotta di grassi a causa della maggiore domanda di altri prodotti lattiero-caseari, come il formaggio, e le importazioni di burro più basse hanno anche contribuito all'aumento dei prezzi. I prezzi del burro sono significativamente aumentati, con il grasso spalmabile che costa quasi il 21% in più rispetto all'anno scorso. Il settore della grande distribuzione organizza il prezzo finale del burro in negozio.

Mentre il settore del commercio ha mantenuto il riserbo sui possibili aumenti dei prezzi, la scarsità delle materie prime di base ha influenzato i costi di produzione e distribuzione. Il direttore generale dell'Associazione Alimentare Tedesca, Philipp Hennerkes, ha evidenziato questo problema. I principali rivenditori Aldi Nord, Lidl e Rewe hanno rifiutato di commentare lo sviluppo dei prezzi. I prezzi all'ingrosso per il burro in blocco hanno superato il record del 2022 di 7,95 euro al chilogrammo, secondo l'Associazione dei Lattieri Tedeschi, e si prevedono aumenti simili per il burro confezionato dopo le festività.

Börgermann ha rassicurato che, sebbene i prezzi siano stati volatili in passato, "i prezzi sono sempre andati su e giù". Secondo l'Ufficio Statistico Federale, i consumatori pagavano il 39% in più per il burro a luglio 2024 rispetto al 2020. Il numero di vacche da latte e aziende agricole in Germania è diminuito costantemente negli anni, con solo 3,7 milioni di animali e 50.600 aziende agricole nel 2023.

