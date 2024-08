- Il costo dell'unificazione: domande ancora da presentare entro martedì

Fino al prossimo martedì, iniziative, imprese, amministrazioni e organizzazioni possono presentare domande o essere candidate per il Premio Sassone per l'Armonia. Per la 15ª volta consecutiva, questo premio riconosce l'impegno eccezionale a favore di individui con radici migranti e l'impatto positivo sulla convivenza multiculturale nella società.

L'onorificenza sarà conferita dal Ministro del Lavoro Petra Köpping (SPD) e dal Commissario Sassone per gli Stranieri Geert Mackenroth (CDU). Tre destinatari riceveranno ciascuno 3.000 euro. La cerimonia si svolgerà il 28 ottobre nella sala plenaria del parlamento regionale. Lo scorso anno, sono state celebrate iniziative provenienti da Borna, Großenhain e Königstein.

Il Premio Sassone per l'Armonia riconosce gli sforzi di individui con radici migranti, compresi i rifugiati, che hanno notevolmente contribuito alla convivenza multiculturale nella società. Il premio onora anche le organizzazioni che sostengono l'integrazione dei rifugiati e promuovono la convivenza armoniosa.

