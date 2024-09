Il costo dello zucchero è in notevole diminuzione.

Negli ultimi anni, i prezzi dello zucchero in Germania sono saliti costantemente. Tuttavia, ci sono buone notizie all'orizzonte poiché si prevede che i prezzi scenderanno notevolmente. Aldi Nord, Aldi Süd, Edeka e Netto hanno annunciato che il loro pacco da 1 kg di zucchero del marchio proprio sarà ora venduto a 89 centesimi, in calo dai precedenti 1,49 euro. Altri grandi negozi di generi alimentari e discount stanno seguendo l'esempio, con Kaufland e Lidl che fissano i loro prezzi a 99 centesimi questa settimana. Rewe, Penny e Norma stanno anche raggiungendo questo punto di prezzo più basso. I retailer attribuiscono il calo dei prezzi a una diminuzione dei costi delle materie prime. Inoltre, si prevede che i prezzi per altri prodotti di zucchero come lo zucchero a velo e lo zucchero per marmellata diminuiranno.

In generale, gli alimentari hanno registrato un aumento dei costi a causa dell'inflazione in Germania. Secondo l'Ufficio federale di statistica, i consumatori hanno dovuto spendere in media il 32,4% in più per alimentari e bevande non alcoliche ad agosto 2024 rispetto al 2020. Lo zucchero è uno dei beni che ha registrato il maggiore aumento di prezzo, con i costi che sono cresciuti di oltre l'82% nello stesso periodo.

I dati di confronto dei prezzi di Smhaggle rivelano che il prezzo sugli scaffali per un pacco da 1 kg di zucchero del marchio del negozio era ancora di 79 centesimi a gennaio 2022 presso la maggior parte dei grandi retailer. Tuttavia, a dicembre dello stesso anno, quel prezzo è salito a 1,49 euro. L'Associazione tedesca dell'industria dello zucchero ha evidenziato che i principali motivi per l'aumento dei prezzi erano i costi crescenti per l'energia, le materie prime e la manodopera. A dicembre 2023, il prezzo dello zucchero sul mercato interno europeo ha raggiunto un picco di 856 euro per tonnellata. La tendenza attuale è influenzata dai prezzi del petrolio e riflette l'outlook per la raccolta della canna da zucchero in paesi come il Brasile, la Thailandia e l'India.

