Ci fu un aumento significativo delle spese per le pratiche mediche in Germania nel 2022. Secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica, le spese tipiche per pratica sono aumentate del 11% a 466.000 euro. Rispetto al 2021, la cifra era di 420.000 euro. Il reddito medio per pratica è aumentato leggermente, ma a un ritmo più lento, portando a una diminuzione del profitto medio annuo per pratica.

Il reddito medio per pratica è aumentato del 5,3% raggiungendo 796.000 euro (2021: 756.000 euro). Il profitto medio annuo per pratica era di 331.000 euro nel 2022, in calo del 1,5% rispetto all'anno precedente (336.000 euro).

L'Ufficio federale di statistica suddivide le pratiche mediche in individuali, di gruppo e centri sanitari. Non sono incluse le pratiche dentali e psicoterapeutiche.

Il profitto annuale non riflette il reddito personale dei medici o i profitti, hanno precisato gli statistici. Rappresenta il risultato dell'anno fiscale della pratica, ma non tiene conto delle spese come l'acquisizione della pratica o i costi per la pensione o l'assicurazione sanitaria dei proprietari della pratica.

I profitti annuali sono diminuiti anche per i dentisti

Tendenze simili sono state osservate nelle pratiche dentali e psicoterapeutiche nel 2022. Le pratiche dentali hanno registrato un lieve aumento del reddito medio di 790.000 euro per pratica (2021: 791.000 euro), ma le spese sono cresciute del 7,1%. Ciò ha portato a una diminuzione del 13,5% del profitto annuale per pratica, a 243.000 euro (2021: 281.000 euro).

Le pratiche psicoterapeutiche, che solitamente hanno circa dieci dipendenti e sono più piccole delle pratiche mediche o dentali, hanno registrato un lieve aumento del reddito medio di 128.000 euro (2021: 127.000 euro). Tuttavia, le spese sono aumentate significativamente del 11,1% rispetto all'anno precedente. Di conseguenza, il profitto annuale è diminuito del 3,3% a 88.000 euro per pratica (2021: 91.000 euro).

A differenza dell'aumento medio del reddito, i profitti annuali per le pratiche dentali tedesche sono diminuiti nel 2022, registrando un calo del 13,5% a causa dell'aumento delle spese.

