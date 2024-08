- Il costo dell'assicurazione auto potrebbe aumentare per circa 4,7 milioni di assicurati.

Circa 4,7 milioni di automobilisti in Germania potrebbero vedere aumentare le loro tariffe assicurative a causa dell'introduzione di nuove categorie regionali, secondo l'Associazione tedesca delle assicurazioni (GDV). Tuttavia, circa 4,7 milioni di guidatori potrebbero invece beneficiare di una riduzione delle tariffe. Tuttavia, circa 33 milioni di proprietari di auto potrebbero non essere interessati da questi cambiamenti.

Il danno più grave comporta una valutazione peggiore

Le recenti categorie regionali introdotte dalla GDV per l'assicurazione della responsabilità civile, della copertura completa e parziale dei veicoli hanno portato a questa situazione. Più gravi sono i danni in una determinata regione, peggiore è la valutazione nella rispettiva categoria. L'importante non è dove è avvenuto il danno, ma dove è registrato il veicolo.

Per le compagnie assicurative, le categorie regionali della GDV sono uno dei vari fattori di prezzo utilizzati per determinare le tariffe.

Offenbach e Berlino in testa alla classifica dei danni

Il distretto con il tasso di danni più alto durante il periodo di studio è stato la città di Offenbach, seguita da vicino da Berlino. "In entrambe le città, i danni sono quasi il 40% superiori alla media", ha riferito la GDV. Di conseguenza, entrambe rientrano nella peggiore categoria regionale 12 per l'assicurazione della responsabilità civile. Rispetto alle grandi città con più di 300.000 abitanti, Berlino ha la somma totale dei danni più alta.

Al contrario, il distretto dell'Elbe-Elster nel Brandeburgo ha il miglior record di danni, con danni circa il 30% inferiori alla media. Interessantemente, numerosi distretti di registrazione della Baviera sono migliorati. "Qui, 24 distretti e quasi ogni quarto guidatore godono di una categoria più favorevole", si è notato.

In tutta la nazione, le valutazioni per 49 distretti con circa 4,7 milioni di guidatori sono peggiorate. Tuttavia, 59 distretti e circa 4,7 milioni di guidatori potrebbero beneficiare di categorie regionali migliorate.

Le compagnie assicurative possono ora utilizzare le valutazioni

Le compagnie assicurative possono ora implementare le valutazioni per i nuovi contratti e quelli esistenti a partire dal prossimo anno assicurativo. Tuttavia, le categorie regionali non sono vincolanti per il calcolo delle tariffe.

Possono tuttavia portare a significative variazioni delle tariffe assicurative a seconda della regione. Ad esempio, il portale di confronto Verivox ha stimato che a Berlino-Mitte, l'assicurazione della responsabilità civile per una VW Passat guidata da una persona single di 45 anni con un chilometraggio annuale di 15.000 chilometri è mediamente più che

