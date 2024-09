Il costo della corrispondenza tramite lettere e pacchi è in aumento.

A partire dal 2025, i consumatori dovranno pagare di più per la loro corrispondenza e pacchi con Deutsche Post. L'Autorità federale per le reti ha concesso a Deutsche Post, con sede a Bonn, l'autorità per aumentare i prezzi in diverse categorie di lettere in media del 10,48%, come annunciato dall'autorità regolatrice mercoledì. Ciò potrebbe anche influire sul costo della posta aziendale. I clienti privati possono aspettarsi di pagare in media il 7,21% in più per i pacchi. Questi nuovi prezzi saranno applicabili dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. Deutsche Post ora ha la libertà di determinare come utilizzare questa flessibilità dei prezzi per i singoli segmenti di prodotto. Ciò potrebbe portare il prezzo di una lettera standard dai suoi attuali 85 centesimi a un euro.

Questa prima implementazione della strategia dei prezzi si conforma alle disposizioni della nuova Legge postale. L'obiettivo principale è garantire un finanziamento sufficiente per i servizi postali universalmente disponibili forniti dal servizio postale, compresa la copertura nazionale della popolazione da Flensburg a Berchtesgaden. Deutsche Post dovrà presentare i suoi piani di prezzo all'Autorità federale per le reti per l'approvazione, che concederà l'approvazione se le proposte rientrano nella fascia prescritta.

In precedenza, Deutsche Post ha espresso apertamente l'intenzione di aumentare i prezzi delle lettere a causa dei costi crescenti dell'energia e del lavoro. Recentemente, a agosto, il direttore finanziario Melanie Kreis ha menzionato che hanno "un significativo bisogno di recupero". Nonostante l'alta inflazione, Deutsche Post è riuscita ad aumentare i prezzi delle lettere solo del 4,5% in un periodo di tre anni. Pertanto, l'aumento delle tariffe postali nel 2025 rappresenterà un passo cruciale per Deutsche Post per generare i ricavi di cui ha bisogno. Il business delle lettere di Deutsche Post in Germania è sottoposto a una forte concorrenza da parte dei canali di comunicazione elettronici come la posta elettronica, il che ha portato a una riduzione del numero di lettere spedite.

I nuovi piani tariffari presentati da Deutsche Post per l'approvazione dell'Autorità federale per le reti includono un aumento del prezzo nel corso degli anni della loro strategia dei prezzi, che è previsto iniziare nel 2025. Questo aumento dei prezzi in diverse categorie di lettere è previsto per affrontare il significativo bisogno di recupero a causa dei costi crescenti dell'energia e del lavoro, come riconosciuto dal direttore finanziario Melanie Kreis.

Leggi anche: