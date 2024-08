- Il costo crescente dei terreni agricoli.

Nell'anno passato ci sono state più transazioni di terre agricole rispetto all'anno precedente. In totale sono stati venduti 2639 immobili, 327 in più rispetto al 2022, secondo i dati dell'Ufficio Statistico di Stato.

Il costo medio per ettaro per questi immobili era di 23.033 euro. Rispetto all'anno precedente, il prezzo per ettaro è aumentato di 1.444 euro, hanno mostrato i dati. In totale sono stati venduti 6.820 ettari.

Proprio come i tre anni precedenti, il maggior numero di transazioni si è verificato nella regione del Harz. Nel frattempo, il minor numero di vendite è stato registrato nelle città indipendenti di Magdeburgo, Halle e Dessau-Roßlau.

L'aumento delle transazioni di terre agricole può essere attribuito alla maggiore domanda nel settore dell'agricoltura. Di conseguenza, gli agricoltori stanno investendo di più nell'agricoltura, come indicato dal costo medio per ettaro più alto.

