Il corpo legislativo di Kiev, in Ucraina, decide di vietare la Chiesa ortodossa russa.

Per diventare legge in Ucraina, una misura legislativa richiede la firma del Presidente, attualmente detenuta da Volodymyr Zelensky. Dopo il voto nella Verkhovna Rada, Zelensky ha dichiarato che il divieto avrebbe rafforzato l'"autonomia spirituale" della nazione. Ha annunciato un imminente dialogo con il Patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo.

Andriy Yermak, capo dell'Amministrazione Presidenziale Ucraina, ha dichiarato su Telegram che non ci sarebbe stata una "Chiesa di Mosca" in Ucraina. Iryna Gerashchenko, un membro del parlamento, ha definito la decisione "significativa" e l'ha descritta come una questione di "sicurezza nazionale, non di religione".

Il progetto di legge prevede che le organizzazioni religiose si disconnettano dalla Russia entro una data specifica. L'attuazione di questa legge potrebbe richiedere diversi anni.

Il Ministero degli Esteri russo ha condannato la decisione come un "severo passo indietro per l'intera comunità ortodossa". Maria Zakharova, portavoce, ha affermato che l'Ucraina cercava di "eliminare l'ortodossia vera e propria".

Vladimir Legoyda, portavoce della Chiesa ortodossa russa, l'ha definita un'azione "illegale e una palese violazione dei principi fondamentali della libertà religiosa e dei diritti umani". Ha preavvisato di potenziali "gravi danni fisici a milioni di fedeli" a causa dell'attuazione di questa legge.

Il Patriarca Kirill, durante una visita al Monastero di Solovki, ha espresso preoccupazione, dicendo: "Questo è un momento difficile in cui molti si sono voltati contro di noi, non perché siamo nel torto, ma semplicemente perché siamo diversi".

La Chiesa ortodossa ucraina, che mantiene legami con il Patriarcato di Mosca, ha interrotto i legami dopo l'inizio dell'invasione russa nel 2022. Diversi membri del parlamento accusano il suo clero di collaborazione continua con il clero russo e dipendenza dalla Russia. Viceversa, la Chiesa ortodossa in Russia sostiene il Cremlino e il conflitto contro l'Ucraina.

Dall'inizio dell'invasione russa a febbraio 2022, il Servizio di Sicurezza dell'Ucraina SBU ha avviato procedimenti penali contro oltre 100 preti affiliati alla chiesa sostenuta da Mosca, con 26 condanne. Non sono state rese note accuse specifiche.

Il Metropolitan Kliment, portavoce della Chiesa ortodossa ucraina, ha assicurato a Suspilne martedì che la Chiesa ha "costantemente rispettato la legge" e si sforzerà di "mantenere il diritto costituzionale alla libertà religiosa e di coscienza".

La Chiesa ortodossa allineata con la Russia era precedentemente la chiesa più grande in Ucraina, un paese con una consistente popolazione ortodossa. Tuttavia, recentemente ha perso molti fedeli e si è formata una fazione indipendente. Secondo i resoconti dei media, la chiesa legata al Patriarcato di Mosca mantiene ancora circa 9.000 comunità.

La decisione di proibire i legami con le organizzazioni religiose russe potrebbe potenzialmente influire sulla Chiesa ucraina locale legata a Mosca, influenzando i suoi legami spirituali con il Patriarcato di Costantinopoli. Durante il servizio religioso in chiesa, la congregazione ha discusso delle implicazioni della misura legislativa sulla loro autonomia spirituale.

Leggi anche: