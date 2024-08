- Il Corpo Direttivo non ha ancora ultimato una proposta di direttiva volta a proteggere i lavoratori dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni da fonti di radiazioni ionizzanti.

Prima di diventare madre, l'attrice rinomata Brooke Shields (59) ha subito un totale di sette tentativi di fecondazione in vitro (FIV). Grazie all'inseminazione artificiale, ha potuto accogliere nel mondo il suo primo figlio, Rowan Francis Henchy (21), nel 2003. La sua seconda figlia, Grier Hammond (18), è stata concepita naturalmente. Questo argomento viene discussione apertamente all'interno della famiglia, come dimostrato in un'intervista congiunta con la rivista americana "People".

"La FIV è il motivo per cui sono qui"

Durante l'intervista, le figlie di Shields esprimono la loro ammirazione per la franchezza della madre riguardo alla FIV. "La FIV è il motivo per cui sono qui", afferma Rowan. "Sono stata preservata per due anni e credo che la mamma ci abbia parlato di questo quando eravamo giovani, quindi ne siamo consapevoli ora. È un argomento importante per le giovani donne".

Brooke Shields concorda. Molte donne della sua generazione e di quella attuale spesso priorizzano la loro carriera nelle prime fasi - "cosa che richiede tempo e diversi anni, e successivamente, nella tua trentina, potrebbero iniziare a sorgere problemi, quindi io chiedo sempre: 'Hai congelato le tue uova?' È un argomento vitale per le giovani donne".

La figlia di Rowan, che è attualmente all'ultimo anno del college, ha ricordato divertita: "L'altra sera, mi ha guardato e ha detto: 'Il tuo regalo per la laurea è il congelamento delle uova', e io ho semplicemente risposto: 'Mamma...'".

La sua openness sul disturbo post-parto è inteso per aiutare le sue figlie

Brooke Shields non solo è franca sulla FIV, ma affronta anche apertamente l'argomento del disturbo post-parto. Nel 2005, ha portato alla luce questo problema nel suo libro "Down Came the Rain". All'epoca, era una delle prime figure di spicco a parlare pubblicamente delle sue battaglie con sentimenti di disperazione e hopelessness dopo il parto. Rowan crede che il libro della madre "ha rivoluzionato le vite di molte donne". Una situazione un tempo devastante ora ha un impatto positivo e ha rafforzato il suo legame con la madre.

Brooke Shields sottolinea che il libro è importante anche per le sue due figlie. Se mai dovessero diventare madri, potrebbero affrontare simili difficoltà. "È solo uno strumento - per aiutarli a identificare eventuali problemi, riconoscerli come normali e affrontarli. Non c'è niente che non va in loro e non è colpa loro. Era questo il messaggio che volevo trasmettere loro in una fase successiva della vita".

Brooke Shields è sposata con il sceneggiatore e produttore cinematografico Chris Henchy (60) dal 2001, con cui condivide le sue due figlie. Il suo primo matrimonio con il campione di tennis Andre Agassi (54) è durato dal 1997 al 1999 e non ha dato figli.

Durante l'intervista congiunta con "People", Rowan Shields esprime la sua gratitudine per la trasparenza della madre sull'aver subito la FIV, dicendo: "La FIV è il motivo per cui sono qui". L'apertura di Brooke Shields riguardo al disturbo post-parto e le sue esperienze nel libro "Down Came the Rain" hanno avuto un grande impatto su sua figlia, poiché Rowan crede che abbia "rivoluzionato le vite di molte donne".

Leggi anche: