- Il Corpo direttivo deve ancora presentare una proposta di regolamento volto a proteggere i lavoratori dalle minacce derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Abbiamo sempre saputo da che parte soffiava il vento dalle colonne di vapore. Christian Keller, nato nel '79 e attualmente primo sindaco di Grafenrheinfeld, è familiare con la sua comunità, caratterizzata dalle note torri di raffreddamento della centrale nucleare. "I gemelli erano un punto di riferimento per me e probabilmente per molti altri nella regione," ha ricordato. I bambini spesso chiedevano "Quando arriveremo a casa?" durante il viaggio di ritorno dalle vacanze estive, e la risposta era spesso "Quando vedrete le torri, altri trenta minuti," ha menzionato Keller. Ma ora, questi giganti sono solo un ricordo del passato.

Una serie di forti rumori - e in meno di 30 secondi, le torri di raffreddamento della centrale nucleare dismessa sono crollate nella sera. Cinquant'anni dopo l'inizio del progetto, solo due modeste pile di detriti rimanevano dei simboli della vecchia tecnologia ad alto rischio, vicino a Schweinfurt, la città industriale della Franconia.

L'evento è stato ritardato di più di un'ora a causa di un'interruzione. Un uomo di 36 anni è salito su un palo dell'elettricità, portando le autorità ad arrestarlo. Le autorità sospettavano che l'uomo sostenesse l'energia nucleare. "Sarà incriminato per gravi reati," ha annunciato un portavoce della polizia.

Per rimuovere circa 34.000 tonnellate di cemento armato, metalli e plastica, sono stati utilizzati 1.340 detonatori elettronici e 260 kg di esplosivi, ha rivelato l'ufficio distrettuale di Schweinfurt. Questa esplosione ha prodotto circa 55.000 tonnellate di rifiuti edili, principalmente cemento. Circa 50 pompieri e circa 200 poliziotti erano presenti sul posto.

La folla si raduna per la demolizione della centrale nucleare

Migliaia di spettatori hanno assistito alla demolizione delle strutture alla luce del crepuscolo dai prati e dai campi circostanti il ​​sito vicino al Meno. L'area è stata recintata per motivi di sicurezza. Coloro che cercavano una vista più da vicino hanno fatto trekking o in bicicletta, poiché le autorità avevano limitato l'accesso dei veicoli.

La famiglia Juengling di Haßfurt vicino a Schweinfurt si era posizionata dall'altra parte del Meno, vicino a Bergrheinfeld - completa di tavolino pieghevole, snack e giochi. "Giociamo principalmente a Rummikub," ha detto Nicole di 39 anni. Tutti erano un po' emozionati, soprattutto il figlio undicenne di Nicole, che aveva insistito per partecipare. "Mi piace guardare le cose che vengono distrutte," ha ammesso Maximilian.

Non la prima demolizione di una centrale nucleare in Germania

La centrale nucleare era la centrale nucleare più antica della Germania fino al suo pensionamento. La costruzione è iniziata nel 1974. La prima reazione a catena nucleare è avvenuta alla fine del 1981 - due anni dopo la nascita del primo sindaco attuale. Ha fornito energia alla rete dall'agosto 1982. È stata in servizio per 33 anni fino al 2015. Dal 2018 è in corso lo smantellamento - e probabilmente continuerà per altri dieci anni, secondo il project manager Matthias Aron.

Le torri di raffreddamento erano alte ciascuna 143 metri. Il diametro della base era di circa 105 metri e di circa 64 metri in cima. "Due terzi dei materiali saranno riutilizzati," ha spiegato Aron - tra le altre cose, un'area di stoccaggio verrà costruita sul sito utilizzando i materiali edili.

Secondo l'operatore della centrale elettrica Preussenelektra, si tratta del secondo caso in Germania in cui le torri di raffreddamento di una centrale nucleare dismessa vengono demolite. Nel maggio 2020, due torri della centrale nucleare di Baden-Württemberg a Philippsburg sono state demolite in questo modo - ma senza accesso pubblico a causa del coronavirus.

Per la demolizione di circa tre milioni di euro a Grafenrheinfeld, quattro su cinque linee ad alta tensione da 380 kilovolt, che si riuniscono a Grafenrheinfeld e sono vitali per l'approvvigionamento energetico dell'Europa, hanno dovuto essere interrotte. Ciò era necessario per evitare interruzioni operative a causa di polvere eccessiva.

I rifiuti nucleari rimangono a Grafenrheinfeld

Anche dopo la partenza delle torri, il sito della centrale rimarrà una zona di sicurezza per diversi anni. Ci sono due depositi intermedi per i rifiuti nucleari sul sito. La vita utile pianificata del deposito intermedio per i rifiuti altamente radioattivi, ovvero gli elementi del combustibile nucleare, termina nel 2046. Tuttavia, il problema dello smaltimento finale rimane irrisolto - riguarda circa 2.000 contenitori da tutto il Germania che devono essere stoccati in modo sicuro per un milione di anni.

La ricerca di un deposito finale è un compito enorme, "che può réussire solo se la società nel suo insieme lo sostiene," ha detto Christian Kühn, presidente dell'Ufficio federale per gli scarti nucleari (BASE). Il Ministero federale per l'ambiente presume che un deposito finale per i rifiuti altamente radioattivi sarà trovato in Germania entro il 2050, ovvero circa 20 anni più tardi del previsto originariamente.

Le strutture delle torri di raffreddamento, un tempo punti di riferimento, sono ora sostituite da modeste pile di detriti dopo la loro demolizione. Nonostante il divieto di accesso dei veicoli, molti spettatori hanno fatto trekking o in bicicletta per avere una vista più da vicino dell'evento.

