- Il Corpo Direttivo approva il premio per la pace a Dresda

Consigli degli esperti per i fondatori del Premio della Pace di Dresda

Il comitato di guida per i creatori del Premio della Pace di Dresda - Premio Globale della Pace ora offre consigli e supporto. Il presidente è l'ex Ministro federale tedesco dell'Interno e politico del FDP, Gerhart Baum. "Il mondo puzza di conflitto, dobbiamo agire rapidamente per combatterlo", ha dichiarato, secondo l'annuncio. Il premio per la pace mira ad espandere la sua influenza nella comunità civile e a promuovere il dialogo. La vicepresidente Ursula M. Staudinger, rettore della TU Dresden, considera il premio internazionale come un "segnale significativo e positivo" per portare "riconoscimento a lungo termine per azioni encomiabili" a Dresda e Sassonia.

Premio Chiave nel Giorno del Ricordo

Già nel 2010, il premio, precedentemente noto come Premio di Dresda, è stato assegnato dal Verein Freunde von Dresden Deutschland e dalla Fondazione Klaus Tschira (Heidelberg) a individui che avevano avuto un impatto significativo sulla promozione dell'unità e dell'armonia tra le nazioni. Con la nuova gestione quest'anno, il premio è stato rinominato Premio della Pace di Dresda. Tra i destinatari di questo premio figurano l'ex presidente sovietico Mikhail Gorbachev, il pianista e direttore d'orchestra Daniel Barenboim, il fotoreporter di guerra James Nachtwey, l'architetto Daniel Libeskind e, postumo, il politico russo dell'opposizione Alexei Navalny.

La nuova gestione mira ad aumentare l'influenza del Premio della Pace di Dresda all'interno della Comunità, utilizzandolo per promuovere il dialogo e l'unità. La Comunità apprezza gli sforzi dei Fondatori del Premio della Pace di Dresda per aver portato un riconoscimento significativo alla città e alla Sassonia attraverso questo premio internazionale.

