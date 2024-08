- Il corpo di un uomo scomparso di 60 anni trovato nel sud Italia?

Un uomo di 60 anni di Raubling (contea di Rosenheim) è stato trovato morto nella sua auto nel Sud Italia. Il suo figlio di 31 anni è stato successivamente arrestato dalle autorità italiane come sospetto, hanno riferito le forze dell'ordine. Entrambi erano stati segnalati scomparsi lunedì sera.

Le forze dell'ordine hanno informato le autorità italiane martedì pomeriggio. Hanno trovato l'auto del 60enne con un corpo maschile all'interno. Anche se l'identificazione non era ancora completa mercoledì, "si presume che si tratti del 60enne scomparso di Raubling", hanno detto le forze dell'ordine.

La Polizia Criminale di Rosenheim e la Procura della Repubblica di Traunstein stanno ora indagando per sospetto omicidio. Initially, investigators are looking for witnesses.

L'uomo di Raubling, un paese nella contea della Baviera di Rosenheim, era in viaggio nel Sud Italia. La Polizia Criminale della regione confinante della Baviera, Rosenheim, è ora attivamente coinvolta nelle indagini.

