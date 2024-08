Il corpo di un aiutante olimpico trovato a Parigi

Poco dopo la solenne cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici a Parigi, una giovane donna viene data per dispersa. Gli investigatori riescono a rintracciare il suo telefono vicino allo Stade de France, poi un SMS li guida a un appartamento nel 18° arrondissement. Lì, scoprono il corpo della 21enne.

Una donna che aveva prestato servizio come volontaria ai Giochi Olimpici è stata trovata morta in un appartamento a Parigi, secondo il quotidiano francese "Le Figaro". La 21enne lavorava allo Stade de France, dove si è tenuta anche la cerimonia di chiusura. Era scomparsa dopo l'evento e il suo corpo è stato ritrovato meno di un giorno dopo.

La madre della donna aveva allertato la polizia, esprimendo preoccupazione per la sua scomparsa. La sera di lunedì, intorno alle 21, i servizi di sicurezza parigini hanno iniziato le indagini. Hanno rapidamente determinato che la donna scomparsa era stata vista per l'ultima volta nel 18° arrondissement, poco dopo la cerimonia di chiusura, intorno alle 1 del mattino di lunedì. Hanno anche rintracciato il suo telefono nell'area di Saint-Ouen, vicino allo Stade de France.

Un indizio cruciale è arrivato da un SMS inoltrato agli investigatori dalla famiglia della donna. Un conoscente polacco ha scritto che il suo compagno aveva "fatto una stupidaggine". La polizia ha rintracciato l'indirizzo dell'uomo. Dopo che nessuno ha aperto la porta initially, hanno ordinato che venisse aperta.

Sospetto trovato accanto al corpo

Intorno alle 1:45, la polizia ha trovato il corpo della donna "freddo e senza vita", secondo "Le Figaro". Hanno notato un'ecchimosi sulla guancia sinistra e del sangue sul collo.

Il sospetto è stato trovato accanto al corpo, in uno "stato semicomatoso" e non riusciva a parlare francese. È stato prima portato in ospedale per sottoporsi a test di alcol e droga e ora si trova in custodia della polizia. La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per omicidio volontario.

Il sospetto, un cittadino straniero, è stato trovato nelle vicinanze in uno stato incosciente.

