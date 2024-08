- Il corpo accademico raccomanda escursioni ai siti commemorativi nazisti.

Di fronte all'aumento delle tendenze estremiste di destra, il rappresentante studentesco dello stato dell'Assia sta promuovendo un aumento del finanziamento dell'educazione sulla democrazia nelle scuole. In vista dell'anno scolastico nuovo che inizierà il prossimo lunedì, la vice portavoce scolastica dello stato Nele Vogel ha suggerito: "Per contrastare con successo la diffusione delle ideologie di destra, insistiamo su visite obbligatorie ai siti memoriali e storici dell'era nazista. Solo attraverso l'apprendimento pratico dal passato possiamo sensibilizzare i giovani e evitare che la storia si ripeta."

Questo rappresentante studentesco sta attivamente spingendo per l'integrazione profonda dell'era nazista nel curriculum di tutte le istituzioni educative dell'Assia, con un forte focus sull' raggiungere gli studenti che non frequentano l'istruzione secondaria superiore.

Espansione dei centri di cura dopo la scuola nelle scuole primarie

Thorsten Sprenger, vice presidente del Consiglio dei genitori dello stato, ha chiesto un aumento del ritmo nell'espansione della cura dopo la scuola nelle scuole primarie: "I politici devono allocare risorse finanziarie adeguate a lungo termine e garantire l'uniformità della qualità delle offerte in tutta l'Assia." Il diritto legale alla cura dopo la scuola per gli studenti delle scuole primarie è previsto per essere implementato gradualmente a livello nazionale dal 2026.

L'Unione per l'Istruzione e la Scienza (GEW) prevede che la carenza di insegnanti peggiorerà ulteriormente. In particolare, sono interessate le classi fino ai certificati di scuola secondaria intersezionale (livello secondario inferiore), in particolare le scuole comprehensive e le scuole professionali. "Il numero di posti di insegnamento vacanti era già di circa mille lo scorso anno scolastico", ha criticato il presidente dello stato GEW Thilo Hartmann.

Percorsi alternativi per l'insegnamento

"Ha aggiunto che sono urgentemente necessarie migliori opportunità di istruzione alle università e nel servizio di preparazione. Inoltre, l'accesso laterale per i sostituti insegnanti prequalificati, promesso nell'accordo di coalizione del governo di stato nero-rosso, dovrebbe essere implementato a un ritmo accelerato."

La spinta del rappresentante studentesco per l'integrazione dell'era nazista nell'istruzione va oltre l'istruzione secondaria superiore, con l'obiettivo di garantire una comprensione completa della storia in tutte le istituzioni educative.

Per combattere efficacemente l'estremismo, è fondamentale che le generazioni future siano educate sul passato, sottolineando l'importanza di allocare risorse sufficienti all'educazione sulla democrazia nelle scuole.

