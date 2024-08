Il coordinatore transatlantico afferma che la vittoria di Harris non è stata ancora dichiarata prematura.

Mantenere questo slancio è cruciale per i Democratici fino alle elezioni, secondo il politico dell'FDP, sottolineando che due e mezzo mesi possono sembrare un'eternità. "In altre parole", aggiungono, "la competizione è ancora tutta da giocare. Nessun candidato dovrebbe essere considerato fuori gioco fino ad ora".

Link ritiene che Kamala Harris, la candidata democratica alla presidenza, dovrebbe presentare piani chiari nel suo discorso alla convention prevista per giovedì. "Ha già mostrato alcune proposte iniziali durante i suoi recenti eventi a Chicago, concentrandosi su come intende alleviare i costi della vita per le famiglie della classe media americana", afferma il rappresentante transatlantico della pubblicazione. "Tuttavia, deve approfondire queste idee, in particolare in relazione alle politiche estere, alla sicurezza e al commercio, durante il suo discorso principale di giovedì".

La convention democratica è iniziata lunedì e si concluderà giovedì, con Harris che accetterà formalmente la sua nomina come candidata presidenziale durante questo periodo.

