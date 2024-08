- Il controverso appello per il biglietto: sfidare un ex alto funzionario del governo

A proposito del concerto dei Rolling Stones del 2017 a Hamburg, un nuovo processo per un ex alto funzionario del dipartimento finanziario è iniziato martedì. L'accusa sostiene che il 64enne ha accettato tangenti e ha persuaso un subordinato a partecipare a attività illecite. Alla fine del 2019, il tribunale distrettuale di Hamburg ha inflitto all'ufficiale una multa giornaliera di €170 per 120 giorni. Insoddisfatti della sentenza, hanno scelto di appellare la decisione, portando a questo processo attuale in un tribunale regionale superiore.

Imputazioni: Favoritismo e documentazione falsificata

Le accuse contro l'ex consigliere di stato dei 7 distretti di Hamburg affermano che ha accettato due biglietti omaggio per il concerto, offerti dal capo dell'ufficio distrettuale del Nord. Questi biglietti non facevano parte della normale allocazione di biglietti in vendita. Inoltre, il imputato, in qualità di superiore in materia disciplinare, ha concesso il permesso al capo dell'ufficio distrettuale del Nord di partecipare a un evento pre-concerto e ha distribuito quattro biglietti gratuiti ai collaboratori attraverso una lettera retrodata. Il tribunale regionale ha programmato altre due date di processo: il 28 agosto e il 2 settembre, come annunciato dall'ufficio stampa del tribunale.

Precedenti condanne per il capo dell'ufficio distrettuale del Nord e il vice

L'ufficio distrettuale del Nord ha concesso l'autorizzazione per il concerto con un pubblico stimato di 82.000 persone nel Stadtpark di Hamburg. All'inizio di aprile 2022, il capo dell'ufficio distrettuale del Nord è stato condannato per aver accettato e concesso tangenti, con una multa giornaliera di €120 per 180 giorni. Tuttavia, il tribunale regionale lo ha assolto dalle accuse principali di corruzione e violazione della fiducia. Il vice del capo dell'ufficio distrettuale del Nord è stato dichiarato colpevole di aver ricevuto tangenti e aver aiutato e favorito, con una multa giornaliera di €110 per 110 giorni. Due colleghi dell'agenzia di eventi responsabili dell'organizzazione del concerto sono stati assolti da tutte le accuse di corruzione.

Il giudice della Corte d'Appello ribalta la decisione originale

La Corte Federale di Giustizia (BGH) ha annullato la sentenza ad agosto, rimandando il caso a una nuova camera (Az.: 5 StR 447/22). Nella loro opinione, la sentenza originale era "palese

