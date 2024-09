- Il contributo al fondo pensione potrebbe potenzialmente essere utile per i funzionari pubblici e i lavoratori indipendenti.

Pubblicato inizialmente nel giugno 2024, stiamo condividendo nuovamente questo contenuto.

Stando alle stime del Consiglio degli Esperti, se i lavoratori autonomi fossero inclusi nei benefici pensionistici obbligatori, ciò produrrebbe "impatto leggero ma positivo" durante gli anni '30 del 2000. Al momento del loro pensionamento, il vantaggio si ridurrebbe. Tuttavia, entro il 2080, questa integrazione continuerebbe a mostrare lievi risultati positivi. Inoltre, un'estensione anche ai futuri burocrati potrebbe alleggerire il carico finanziario del fondo pensione "a breve e medio termine", a condizione che solo i contribuenti iniziali siano coinvolti senza distribuire pensioni aggiuntive.

La prima stima suggerisce che questo passo porterebbe a tassi di contribuzione ridotti per tutti i titolari di polizze. "L'impatto positivo sui tassi di contribuzione è probabile che si inverta a causa dei più alti benefici pensionistici a lungo termine intorno alla metà degli anni '70 del 2000", spiegano gli economisti.

Finanziamento del fondo pensione attraverso le tasse

Espandere il numero di partecipanti non è una soluzione magica per migliorare la situazione del fondo pensione. Inoltre, il governo potrebbe anche offrire una pensione aggiuntiva ai funzionari, simile a quella del settore pubblico, oltre alla pensione usuale. L'assegno pensionistico medio attuale è di circa 3240 euro al mese - più del doppio della pensione base lorda. La spesa dello stato per le pensioni del settore pubblico già supera i 53 miliardi di euro all'anno.

Il finanziamento non scomparirà semplicemente. Gli attuali pensionati e i funzionari pubblici attivi con pretese pensionistiche continueranno a vivere per molti anni. In modo indiretto, sia i funzionari pubblici che i lavoratori autonomi finanziano i benefici pensionistici: attraverso il contributo annuale delle entrate fiscali, attualmente intorno ai 116 miliardi di euro.

