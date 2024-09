- Il contratto del direttore della Commerzbank non è stato rinnovato - diminuzione delle azioni federali

La CEO di Commerzbank, Manfred Knof, ha deciso di non rinnovare il suo contratto, in scadenza alla fine del 2025. Ha comunicato la notizia al Presidente del Consiglio di Sorveglianza Jens Weidmann e la società del DAX ha confermato poco dopo la chiusura del mercato. Il Consiglio di Sorveglianza inizierà immediatamente la ricerca del successore di Knof.

Contemporaneamente, il governo federale ha avviato la vendita delle sue azioni Commerzbank. L'Autorità federale di vigilanza finanziaria ha annunciato piani per vendere circa 53,1 milioni di azioni a investitori istituzionali attraverso un processo di offerta accelerato. Di conseguenza, la quota del governo in Commerzbank passerà dall'circa 16,5% al 12,0%. Al prezzo di chiusura di martedì, il valore della vendita ammonta a circa €670 milioni, although solitamente in tali transazioni vengono applicati sconti sul prezzo.

Commerzbank è uscita da un periodo difficile

Knof, alla guida della banca dal 2021, ha intensificato le misure di austerità e accelerato la ristrutturazione. Migliaia di posti di lavoro sono stati eliminati e la rete di filiali è stata notevolmente ridotta. Grazie a questi sforzi, la situazione finanziaria di Commerzbank si è notevolmente migliorata.

"Senza Manfred Knof, Commerzbank non avrebbe la posizione che occupa oggi tra le banche europee", ha dichiarato il Presidente del Consiglio di Sorveglianza Weidmann. "Sotto la sua forte guida, la banca ha subito una rapida ristrutturazione, il suo modello di business è stato ridirezionato e la banca si è allineata alla sostenibilità".

Lo scorso anno, Commerzbank, principale concorrente di Deutsche Bank, ha registrato un profitto senza precedenti di circa €2,2 miliardi. Nel frattempo, il governo tedesco mira anche a dismettere completamente le sue azioni Commerzbank, che era stata parzialmente nazionalizzata durante la crisi finanziaria globale del 2008. Questa decisione è stata annunciata la scorsa settimana.

Knof ha ammesso di aver trascorso le vacanze estive a riflettere su questa scelta di carriera e rimarrà disponibile fino alla fine del suo contratto.

La CFO di Commerzbank, Bettina Orlopp (54), è considerata la candidata più probabile per succedere a Knof. Le voci insistenti suggeriscono che lei aspiri alla posizione di presidente. Recenti rapporti indicano disaccordi tra Knof e Orlopp, ma Orlopp ha rifiutato di commentare il suo interesse per il ruolo di vertice in Commerzbank durante una conferenza bancaria.

Il governo tedesco ha evitato il fallimento di Commerzbank, che aveva assorbito la fallimentare Dresdner Bank durante la crisi finanziaria globale, iniettando ingenti somme di denaro pubblico. Nel 2008 e nel 2009, Commerzbank ha ricevuto €18,2 miliardi in capitali dalla Fondazione per la stabilizzazione del mercato finanziario. Di questi, €13,15 miliardi sono già stati restituiti all'agenzia finanziaria.

Anche dopo la vendita delle azioni attuale

Leggi anche: