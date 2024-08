- Il contratto a Gladbach viene chiuso: Christoph Kramer versare lacrime per dire addio

La separazione anticipata del campione del mondo di calcio Christoph Kramer e del club della Bundesliga Borussia Mönchengladbach è stata finalizzata dopo lunghe trattative. Come annunciato dal club venerdì, il contratto con il 33enne, in scadenza il 30 giugno 2025, è stato risolto. "Chris è diventato una vera e propria figura di identificazione per questo club durante il suo periodo con noi e è stato uno dei volti che hanno plasmandato il Borussia Mönchengladbach negli ultimi anni, per cui lo ringraziamo", ha dichiarato il direttore sportivo Roland Virkus.

Kramer ha giocato per un totale di dieci anni nella regione del Basso Reno e ha trascorso due anni con il Bayer Leverkusen nel frattempo. Dal 2018, lavora anche come esperto televisivo per ZDF ai Mondiali o ai Campionati Europei e viene considerato uno dei migliori esperti della stazione.

Tuttavia, il centrocampista difensivo ha avuto un momento difficile sotto l'allenatore del Borussia Gerardo Seoane e si trova di fronte a una forte concorrenza all'interno della squadra. Anche prima della fine dell'ultima stagione, Kramer è stato informato in diverse conversazioni che il suo tempo di gioco già ridotto era improbabile che aumentasse. Nella scorsa stagione, Kramer ha giocato solo 16 partite e ha iniziato in campo due volte.

Christoph Kramer definisce il suo tempo a Gladbach "incredibile"

Le prime trattative per una separazione anticipata sono fallite a causa del suo contratto redditizio. Tuttavia, un accordo è stato raggiunto poco prima dell'inizio della nuova stagione. Non sono stati resi pubblici dettagli sulle modalità e un possibile nuovo club. "Ho guidato verso il Borussia-Park con il sorriso sulle labbra per dieci anni e non ho mai nascosto cosa questo club, i suoi tifosi e i suoi dipendenti significano per me", dice Kramer. "Il viaggio con il Borussia è stato incredibile e unico. Purtroppo, ora è finito, ma sono anche entusiasta di ciò che mi aspetta", ha aggiunto Kramer.

