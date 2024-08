Si prevedono circa 8.000 individui per la manifestazione - Il conto alla rovescia per le elezioni in Sassonia raggiunge il suo culmine

Le elezioni in Sassonia si avvicinano alla fine, con un solo giorno rimanente prima del voto. A Lipsia, Susanne Schaper, candidata principale per La Sinistra, sta concludendo la sua campagna. A Görlitz, Zwickau e Dresda, diverse alleanze si stanno mobilitando per l'armonia e la democrazia, con l'attenzione puntata sulle elezioni imminenti. Si stima che circa 8.000 persone parteciperanno all'evento nella capitale dello stato.

Il SPD, con il sostegno del Cancelliere Olaf Scholz, ha concluso la sua campagna a Chemnitz venerdì. Il Ministro dell'Economia Robert Habeck si è mosso per sostenere i Verdi a Chemnitz e Dresda. Il Segretario Generale della CDU, Carsten Linnemann, e il Primo Ministro della Sassonia, Michael Kretschmer, hanno dichiarato la loro spinta finale nella corsa elettorale sassone. L'AfD sta organizzando il suo atto finale con la leader del partito Alice Weidel a Görlitz.

Più di 3,3 milioni di persone sono invitate a votare in Sassonia domenica. Secondo un recente sondaggio condotto da Forsa per RTL/ntv due giorni prima delle elezioni, la CDU è in testa con il 33% dei voti di secondo livello. L'AfD segue da vicino con il 31%, mentre l'Alleanza per il Futuro della Germania (BSW) ha il 12%. Il SPD otterrebbe nuovamente un seggio nel parlamento regionale con il 7%, e i Verdi con il 6%.

