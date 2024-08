- Il continuo sforzo dei facilitatori culturali persiste.

L'espansione dell'iniziativa di promozione culturale nelle istituzioni educative è in corso. Ciò significa che le opportunità di apprendimento culturale per le scuole complete della Turingia continueranno almeno fino al 2027, come annunciato dalla Cancelleria di Stato. Dal suo avvio nel 2011, il progetto ha funzionato come un efficace strumento nell'ambito dell'educazione culturale per i giovani. La Segretaria di Stato per la Cultura Tina Beer ha dichiarato: "L'educazione culturale agisce come un catalizzatore per l'impegno sociale, il pensiero critico e una solida comprensione della democrazia".

Al centro del programma ci sono le "avvocati della cultura", che aiutano le scuole complete a eseguire progetti artistici e culturali. Gli obiettivi includono collegare le scuole con artisti, istituzioni culturali e stimolare la creatività dei giovani per le arti e la cultura, introducendoli al paesaggio culturale della Turingia.

La Segretaria di Stato per la Cultura Winfried Speitkamp ha sottolineato: "Gli avvocati della cultura e i loro numerosi partner regionali svolgono un ruolo cruciale nel promuovere un senso di appartenenza tra gli studenti alle loro città. Essi aumentano la consapevolezza globale e migliorano la comprensione culturale".

L'anno scolastico precedente ha visto gli avvocati della cultura guidare 123 progetti che hanno coinvolto circa 5.700 studenti, secondo i dati dell'organizzazione sponsor Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Thuringia (LKJ). Oltre alle scuole elementari, le scuole complete, i licei e le scuole comunitarie in tutta la Turingia hanno partecipato a questi progetti. Le scuole complete possono richiedere fino a 2.500 euro di "finanziamento creativo" annualmente dalla LKJ per finanziare l'attuazione dei progetti.

L'espansione dell'iniziativa di promozione culturale nelle istituzioni educative non solo garantisce la continuazione delle opportunità di apprendimento culturale, ma promuove anche l'educazione alle arti e alla cultura. Ciò ha portato a un aumento del numero di studenti coinvolti in attività culturali, come dimostrano i 5.700 studenti coinvolti in 123 progetti lo scorso anno.

Il successo del programma di educazione culturale dipende in gran parte dall'impegno dell'istruzione nel promuovere la consapevolezza culturale, che viene raggiunto attraverso il ruolo degli avvocati della cultura e i loro partenariati con artisti e istituzioni culturali.

