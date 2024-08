- Il contenuto Sahin concede ai giocatori del BVB due giorni di pausa

Dopo il loro trionfo nell'apertura della Bundesliga come nuovo allenatore del Borussia Dortmund, Nuri Sahin ha deciso di concedere alla sua squadra una meritata pausa. Dopo la vittoria per 2:0 contro l'Eintracht Frankfurt sabato sera, Sahin accoglierà i suoi giocatori di nuovo in allenamento martedì.

"Gli ragazzi se la sono proprio meritata", ha detto Sahin. "I tre punti di oggi erano assolutamente cruciali. Era fondamentale iniziare la stagione con il piede giusto".

Sahin è il quarto allenatore del BVB in cinque anni

Successore di Edin Terzic, Sahin è ora il quarto allenatore a guidare il Dortmund negli ultimi cinque anni. Secondo lui, era piuttosto ansioso prima del suo debutto in Bundesliga, ma era soddisfatto del lancio vincente nonostante alcuni intoppi.

"Niente è andato esattamente come previsto. Ma, con le vittorie, è ancora più importante accelerare il processo", ha osservato Sahin. La sua squadra ha infine vinto nonostante i primi problemi, grazie a gol tardivi del sostituto Jamie Gittens (72nd/90+3).

