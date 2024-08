- "Il contenuto nell'Unione": Dockville di Wilhelmsburg

Come il sole inizia a tramontare, il famoso gruppo Bilderbuch si esibisce al "Vorschot" area, attirando una folla entusiasta che apprezza il gruppo austriaco. Il cantante Maurice Ernst incita il pubblico dicendo: "Godiamoci insieme questa giornata". Questa atmosfera armoniosa è stata costante al festival MS Dockville di Hamburg-Wilhelmsburg dal suo inizio nel 2007.

L'atmosfera è incantevole. I paesaggi industriali luccicano sotto una video-installazione floreale più tardi nella notte. La pioggia del pomeriggio si placa, dando il benvenuto a numerosi visitatori che si godono l'inizio del festival di musica e arte MS Dockville di Hamburg-Wilhelmsburg in una serata tiepida di tarda estate. Alla fine del primo giorno, 18.000 persone si riuniscono nell'ampio spazio. Si prevede che domenica ci saranno più di 55.000 ospiti.

La gente vaga tra i palchi principali Großschot, Vorschot e Maschinenraum, godendosi tutto, dal rock degli anni '60 all'elettronica e all'hip-hop.

La cantautrice Alice Phoebe Lou apre la serata con le sue melodie intense, scusandosi per la sua espressione tetra a causa di un forte mal di schiena. Il gruppo britannico The Vaccines adorna il palco con fiori e fa ondeggiare il pubblico con il loro rock degli anni '60. Questa gioia collettiva trasforma MS Dockville in un'utopia effimera.

Con un aspetto futuristico, la cantante americana Ashnikko, basata a Londra, sale sul palco, sembrando uscita da un videogioco. Offre uno spettacolo visivamente strabiliante con l'elettronica sperimentale. Canta di deserti e scarsità d'acqua, rappando "You Make Me Sick!" mentre danza poderosamente accanto a due performer del palco di fronte a uno schermo video e a una scenografia che ricorda piante fluide.

MS Dockville va oltre la musica, mostrando anche l'arte. Secondo il portavoce della stampa Eike Eberhardt, la percentuale di contributi non musicali è aumentata anche quest'anno. Durante i tour guidati del sito, si possono scoprire dieci nuove opere d'arte urbane create appositamente per il festival.

Ad esempio, la complessa struttura di legno "Art that will Give You a Headache, but in a Good Way" dell'artista Lattemit, illuminata più tardi nella notte. "È bello averti qui" si legge su un grande cartellone dell'artista Finallyfoundagoodusername. E questo tono ottimista si adatta perfettamente all'atmosfera rilassata del festival.

I visitatori, molti dei quali campeggiano sul sito, partecipano a workshop di serigrafia, letture o esibizioni di ballo bollywoodiano durante il giorno. Diversi DJ tengono le piste da ballo, immerse in luci vivaci e circondate da verde, animate fino a tarda notte.

La domenica, più di 140 musicisti, gruppi e DJ si esibiscono su una dozzina di palchi, tra cui il gruppo techno di ottoni Meute, la cantautrice Zoe Wees e il rapper Disarstar.

