- Il contenuto di zucchero inaspettato nei cocktail popolari: Piña Colada & Co. potrebbe sorprendervi

Questo articolo proviene dall'archivio di stern, inizialmente pubblicato il 19 ottobre 2018.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) propone di limitare l'assunzione di zucchero a un massimo di sei cucchiaini, o 25 grammi, al giorno. Questo equivale al cinque percento del nostro consumo energetico giornaliero. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto alle precedenti raccomandazioni dell'OMS, che suggerivano di limitare l'assunzione di zucchero a non più del dieci percento delle calorie giornaliere per ridurre il rischio di aumento di peso e carie dentali.

Se pensate che limitare lo zucchero nel caffè sia sufficiente, ripensateci. È lo zucchero nascosto presente in numerosi alimenti e bevande che desta preoccupazione. Questo include lo zucchero presente nel miele, sciroppi, succhi di frutta e succhi di frutta concentrati. Gli zuccheri naturally presenti nei frutti, verdure e latte non rappresentano un problema, poiché non sono stati riscontrati effetti negativi. Tuttavia, è lo zucchero nascosto negli alimenti elaborati che rappresenta il vero problema.

Il ketchup contiene l'equivalente di un giorno di zucchero in una sola porzione

Il ketchup è un esempio significativo: una singola cucchiaiata contiene circa un cucchiaino di zucchero, che corrisponde a un sesto del limite giornaliero raccomandato. Le bevande gassate sono ancora più preoccupanti: un bicchiere da 250 millilitri di cola contiene 27 grammi di zucchero, superando il limite giornaliero.

I cocktail, spesso consumati come aperitivi prima della cena, possono essere vere e proprie bombe caloriche. Ad esempio, un Mojito ha 23,47 grammi di zucchero, mentre una Margarita ne contiene 55. Questi valori sono stati ottenuti dal "Fatsecret" calcolatore di calorie. Per scoprire la quantità di zucchero del vostro cocktail preferito, cliccate sulla seguente galleria di foto.

Dal 18 febbraio al 24 marzo, il conduttore di "stern TV della domenica" Dieter Köhn invita i telespettatori a partecipare a una riduzione del consumo di zucchero per cinque settimane, con lo slogan "Semplicità senza zucchero". L'attrice Tina Ruland offre un sostegno di spicco, insieme ad altri due partecipanti, sfidando una disintossicazione dallo zucchero a freddo. "stern TV della domenica" va in onda su RTL alle 23 e contemporaneamente su RTL+.

Avviso di trasparenza: stern appartiene a RTL Germania.

Despite the WHO's recommendation to limit sugar intake, many foods and beverages contain hidden sources of sugar. For example, a single tablespoon of ketchup has enough sugar to exceed one-sixth of the daily limit.

Leggi anche: