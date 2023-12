Il consumo di droghe da parte degli adulti è aumentato durante la pandemia, ma è diminuito drasticamente nei giovani, secondo uno studio

Ma l'uso di cannabis, droghe illegali e alcol da parte degli adulti, compreso il binge drinking, è rimasto invariato o è aumentato rispetto ai due anni precedenti alla Covid-19.

"Il consumo di sostanze è diminuito tra il 2019 e il 2020 tra i soggetti di età compresa tra i 13 e i 20 anni", ha scritto il primo autore, il dottor Wilson Compton, vicedirettore del National Institute on Drug Abuse.

Tuttavia, "non sono stati osservati cali consistenti nelle persone più anziane, a parte la riduzione dell'uso di tabacco, e l'uso di cannabis è aumentato tra gli adulti di età pari o superiore ai 25 anni", hanno scritto lui e i suoi coautori.

Il consumo degli adolescenti è diminuito

Lo studio ha analizzato i dati del Population Assessment of Tobacco and Health Study, che segue l'uso di tabacco e altre sostanze nel tempo tra 49.000 giovani e adulti statunitensi.

"Un particolare punto di forza di questo studio è stato il disegno longitudinale", ha dichiarato Joseph Palamar, professore associato di salute della popolazione alla NYU Grossman School of Medicine, che non ha partecipato allo studio.

"Questo disegno ci permette di osservare i cambiamenti tra le stesse persone nel corso del tempo, a differenza di altri studi nazionali che confrontano gruppi diversi di persone nel tempo".

L'abuso di sostanze è diminuito negli adolescenti tra i 13 e i 17 anni, secondo lo studio pubblicato martedì sulla rivista JAMA Network Open.

L'uso di cannabis tra gli adolescenti di 13 e 15 anni è diminuito di 3,4 punti percentuali nel 2020 rispetto al 2018 e al 2019, mentre l'uso di tabacco è diminuito di circa 4 punti, secondo lo studio. Anche l'uso di altri farmaci illegali o con prescrizione medica è diminuito di 2,5 punti percentuali in questo gruppo di età.

Secondo lo studio, il consumo di marijuana è aumentato negli adulti ma è diminuito negli adolescenti.

Il consumo di marijuana negli adolescenti di 16 e 17 anni è diminuito di 7,3 punti percentuali nel 2020 rispetto al 2018 e al 2019. Il consumo di tabacco è diminuito di oltre 10 punti e l'abuso di droghe è sceso di quasi 3 punti percentuali. Il binge drinking è diminuito di 1,6 punti percentuali in tutta la fascia d'età.

"Penso che la disponibilità giochi un ruolo importante", ha detto Palamar. Se i liceali sono separati dai loro amici per molto tempo e bloccati in casa, è probabile che abbiano un accesso ridotto alle droghe".

"Anche se un adolescente riesce a procurarsi l'erba, questo non significa che abbia un posto lontano dai genitori per fumarla se tutta la famiglia è in isolamento", ha aggiunto.

I giovani adulti hanno bevuto di più

L'uso di alcol è aumentato di oltre cinque punti percentuali (dal 60,2% al 65,2%) tra gli adulti di età compresa tra i 21 e i 24 anni nel 2020 rispetto ai due anni precedenti. Il binge drinking, tuttavia, è diminuito di 2,2 punti.

Il consumo di tabacco è diminuito di circa 8 punti percentuali, ma l'uso di marijuana e di altri farmaci illegali o da prescrizione non è cambiato in modo significativo in questo gruppo di età, secondo lo studio.

Il consumo di marijuana è aumentato leggermente negli adulti dai 25 anni in su, di 1,2 punti percentuali. Secondo gli autori dello studio, il calo dell'abuso di altre sostanze in questa fascia d'età non è stato significativo.

Il consumo di tabacco è diminuito per tutti gli adulti. Il numero di giovani adulti tra i 18 e i 20 anni che fumano tabacco è diminuito di poco più di 15 punti percentuali nel 2020 rispetto al 2018 e al 2019. Nello stesso periodo, il fumo è diminuito di circa 8 punti percentuali anche negli adulti dai 21 anni in su.

La tendenza si è mantenuta?

Tuttavia, il calo del consumo di droghe durante i primi giorni di Covid non significa che la riduzione sia continuata con l'avanzare della pandemia, ha detto Palamar, che ha studiato la disponibilità di droghe in quel periodo.

"La diminuzione del consumo nei primi mesi di Covid è significativa, ma dobbiamo tenere presente che l'uso di alcuni farmaci è ripreso", ha detto Palamar. "Per esempio, abbiamo riscontrato che i sequestri di marijuana e metanfetamina sono diminuiti dopo l'inizio di Covid, per poi risalire a un tasso molto più alto nel corso dell'anno".

Un'indagine separata condotta su persone di età compresa tra i 19 e i 30 anni ha rilevato che nel 2021 facevano uso di marijuana e allucinogeni a tassi elevati. Lo studio Monitoring the Future, pubblicato nel 2022, ha rilevato che nel 2021 l'11% delle persone di questa fascia d'età faceva uso quotidiano di marijuana, mentre il 43% ha dichiarato di averne fatto uso nell'ultimo anno.

Deidre McPhillips della CNN ha contribuito a questa storia.

Fonte: edition.cnn.com