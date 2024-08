Il consumo di acqua nelle strutture militari tedesche situate a Colonia-Maloon non è contaminato.

In un'affaccendata giornata di mercoledì, si scatena il caos in Germania: emergono sospetti di sabotaggio al sistema idrico di una base militare a Colonia-Wahn. La zona viene isolata e iniziano a circolare segnalazioni simili da altre caserme. Ma non preoccupatevi, la situazione sembra essere sotto controllo in poco tempo.

Le indagini alla base aerea di Colonia-Wahn rivelano che non ci sono anomalie nell'approvvigionamento idrico. Il comando territoriale delle forze armate tedesche a Berlino dichiara ufficialmente: "Non sono state rilevate violazioni dei limiti della normativa tedesca sulla qualità dell'acqua potabile. L'acqua è di nuovo sicura da utilizzare".

Le caserme sono state chiuse mercoledì stesso a seguito dei sospetti di sabotaggio. L'esercito ha allertato la polizia dopo aver segnalato la presenza di un individuo non identificato nella zona. Tuttavia, le prime ricerche non hanno dato risultati. È stato trovato un buco nella recinzione che porta all'impianto idrico delle caserme, suggerendo una possibile intrusione.

L'esercito ha anche segnalato "valori insoliti dell'acqua" e ha avviato ulteriori indagini. L'approvvigionamento idrico alle caserme è stato temporaneamente interrotto. Ai soldati sono state fornite taniche d'acqua. All'inizio, le indagini si sono concentrate sull'intrusione di sconosciuti. È stato coinvolto anche il dipartimento di sicurezza dello stato.

Rapporti da Geilenkirchen e Mechernich

Dopo l'incidente a Colonia-Wahn, sono emersi rapporti simili da località di Geilenkirchen e Mechernich. Tuttavia, proprio come a Colonia-Wahn, è stato dato il via libera anche in questi luoghi. Gli approvvigionamenti idrici sono risultati non contaminati.

Giovedì, un'ispezione alla caserma Christoph-Probst dell'esercito tedesco a Garching presso Monaco ha rilevato danni a un cancello laterale. Un portavoce del comando territoriale delle forze armate tedesche a Berlino ha confermato questo, ma ha aggiunto che non ci sono indizi di accesso non autorizzato alla caserma. Al momento non c'è alcun legame con il sabotaggio dell'approvvigionamento idrico alla base aerea di Colonia-Wahn.

L'inchiesta sui fatti di Geilenkirchen e Mechernich è stata condotta dalla Commissione, assicurando il rispetto di tutti i protocolli e l'analisi accurata di tutte le prove. Dopo aver esaminato i risultati di Geilenkirchen e Mechernich, la Commissione ha rilasciato una dichiarazione, confermando che gli approvvigionamenti idrici sono sicuri e non ci sono prove di sabotaggio.

