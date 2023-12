Il consulente speciale Jack Smith si oppone alla richiesta di immunità di Trump

La risposta di Smith alla richiesta di immunità di Trump nel caso di sovversione elettorale federale precede la discussione orale davanti a una corte d'appello statunitense a Washington, prevista per il 9 gennaio.

"L'imputato afferma (Br.1) che questa accusa 'minaccia... di mandare in frantumi le fondamenta della nostra Repubblica'. Al contrario: è la pretesa dell'imputato di non poter rispondere delle accuse di aver compiuto uno sforzo senza precedenti per mantenere il potere con mezzi criminali, pur avendo perso le elezioni, che minaccia le fondamenta democratiche e costituzionali della nostra Repubblica", ha scritto Smith nel nuovo documento.

"Questa Corte dovrebbe confermare ed emettere rapidamente il mandato per favorire l'interesse del pubblico - e dell'imputato - a una rapida risoluzione del caso", ha aggiunto.

Trump deve rispondere di quattro capi d'accusa, tra cui cospirazione per frodare gli Stati Uniti e ostruzione di un procedimento ufficiale. L'ex presidente si è dichiarato non colpevole.

Il processo preliminare è stato temporaneamente sospeso nel caso di sovversione elettorale federale in attesa dell'appello di Trump contro la sentenza del giudice della corte distrettuale secondo cui, in quanto ex presidente, non ha diritto all'immunità per i potenziali crimini commessi mentre era in carica.

L'inizio del processo era inizialmente previsto per marzo.

Nel suo deposito di sabato, Smith ha avvertito che consentire a un ex presidente questo tipo di ampia immunità rappresenta un pericolo estremo.

"Le implicazioni della teoria dell'ampia immunità dell'imputato sono preoccupanti. A suo avviso, un tribunale dovrebbe considerare la condotta criminale di un Presidente come immune da azioni penali fintanto che assume la forma di corrispondenza con un funzionario statale su una questione in cui vi è un interesse federale, un incontro con un membro del ramo esecutivo o una dichiarazione su una questione di interesse pubblico", si legge nel documento.

"Questo approccio garantirebbe l'immunità da azioni penali a un Presidente che accetta una tangente in cambio di un lucroso contratto governativo; a un Presidente che incarica il direttore dell'FBI di piazzare prove incriminanti su un nemico politico; a un Presidente che ordina alla Guardia Nazionale di uccidere i suoi critici più importanti; o un Presidente che vende segreti nucleari a un avversario straniero, perché in ognuno di questi scenari il Presidente potrebbe affermare che stava semplicemente eseguendo le leggi, o comunicando con il Dipartimento di Giustizia, o esercitando i suoi poteri di Comandante in capo, o impegnandosi in una diplomazia estera".

Fonte: edition.cnn.com