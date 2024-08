Il consulente speciale chiede di ritardare il caso Trump 2020 fino a settembre.

Pubblici ministeri dell'ufficio del procuratore speciale Jack Smith hanno dichiarato in una deposizione giovedì che stanno ancora valutando cosa significhi per il caso la decisione della Corte Suprema di luglio – che ha concesso a Trump l'immunità totale per gli atti ufficiali da presidente – e come procedere.

"Il Governo sta ancora valutando il nuovo precedente stabilito lo scorso mese nella decisione della Corte Suprema in Trump v. Stati Uniti, compreso attraverso consultazioni con altri componenti del Dipartimento della Giustizia", hanno scritto i pubblici ministeri al giudice Tanya Chutkan, che presiede il caso a Washington, DC.

La richiesta rappresenta un cambiamento significativo nell'approccio dei pubblici ministeri federali in questo processo penale, mettendo sul tavolo l'opzione di un rinvio dopo che il procuratore speciale ha trascorso un anno spingendo per il processo in modo che gli elettori avessero presto delle risposte.

Il passo di Smith contrasta nettamente con quello di Chutkan, che, pronta a procedere nei giorni successivi al suo reinsediamento nel caso la scorsa settimana, ha emesso due decisioni e stabilito un programma veloce.

Chutkan aveva fissato un'udienza per il 16 agosto per discutere il programma del caso, ma i pubblici ministeri chiedono al giudice di posticipare tale data a settembre.

"although those consultations are well underway, the Government has not finalized its position on the most appropriate schedule for the parties to brief issues related to the decision", hanno scritto i pubblici ministeri riguardo alla decisione della Corte Suprema sull'immunità.

I pubblici ministeri e gli avvocati della difesa hanno avuto una chiamata giovedì e "la difesa era felice di fornire questo tempo extra", secondo una fonte vicina al loro pensiero.

Le due parti hanno anche parlato in una chiamata in precedenza questa settimana.

La decisione della Corte Suprema in Trump v. Stati Uniti, che ha concesso a Trump l'immunità per gli atti ufficiali da presidente, richiede ai pubblici ministeri di rivedere il loro approccio nel caso. I pubblici ministeri stanno ancora determinando le implicazioni di questa decisione e il suo impatto sulla procedura del caso.

Leggi anche: