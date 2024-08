- Il consulente del portiere Noll parla dell'incidente di fuga di Zorniger

L'allenatore del portiere Nahuel Noll, Gerhard Poschner, ha risposto alle critiche intense del coach di Fürth, Alexander Zorniger, rivolte al suo assistito. Poschner ha fatto attenzione a evitare ulteriori escalation della situazione.

"No big deal. È una valida critica da parte di Alex, carica di emozioni, che è comprensibile subito dopo la partita. Anche il calcio è fatto di emozioni," ha detto Poschner, ex professionista, a "skysport.de", rappresentante dell'agenzia Vida 11.

La frustrazione di Zorniger dopo il pareggio 1:1 (0:0) nella partita di vertice della 2^ Bundesliga contro lo SC Paderborn è stata evidente e ha incluso un accenno di controversia di fronte alla telecamera di Sky. Il 21enne Noll aveva concesso il pareggio del Paderborn attraverso Adriana Grimaldi a causa di un grave errore.

"Non ripetere quell'errore, o il suo agente mi chiamerà chiedendomi perché non gioca," ha detto tra le altre cose Zorniger.

"Nahuel ha commesso un errore e ne imparerà sicuramente. Un giocatore deve anche essere in grado di gestire le critiche emotive, soprattutto quando sono giustificate e provengono dal proprio allenatore," ha detto Poschner. Il giocatore in prestito dalla TSG Hoffenheim "non è un debole e sa gestirle. Fine della storia," ha aggiunto Poschner.

La rabbia di Zorniger è stata immediata dopo la partita di sabato: "Quel errore non dovrebbe succedere a un giocatore che ha ambizioni più grandi." In effetti, l'errore aveva una storia. "Ne abbiamo parlato molte volte durante gli allenamenti." Finora, Zorniger non ha osservato alcun miglioramento nell'apprendimento del suo giovane portiere.

