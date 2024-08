- Il Consiglio per i rifugiati chiede di fermare le deportazioni in Venezuela

Data la delicata situazione politica in Venezuela, il Consiglio per i Rifugiati Sassone chiede l'interruzione delle espulsioni verso il paese sudamericano. La rigettazione delle domande di asilo mentre la crisi politica in Venezuela si intensifica è incomprensibile, ha spiegato il portavoce Dave Schmidtke. Ha richiesto una nuova valutazione della situazione di sicurezza nel paese. Rigettare le domande di asilo come ovviamente infondate ignora la realtà lì. L'organizzazione richiede quindi permessi di residenza per coloro che ne sono colpiti.

Secondo l'organizzazione, una giovane donna single di Rodewisch (distretto della Vogtland) è stata espulsa a Caracas domenica sera, nonostante avesse presentato un ricorso contro la decisione e una data processuale imminente. Tuttavia, coloro che ne sono colpiti non hanno attualmente alcuna protezione legale e possono essere espulsi in qualsiasi momento, è stato riferito. L'Associazione dei Venezuelani in Sassonia (Venezolanos en Sajonia) ha criticato anche questo passo: "È completamente disumano espellere una donna venezuelana in questo momento critico, in cui chiunque fugga dal paese e protesti contro il regime viene etichettato come traditore della patria."

Le ultime elezioni presidenziali in Venezuela sono state offuscate dalle accuse di brogli. Mentre l'autorità elettorale leale ha dichiarato il presidente in carica Nicolás Maduro vincitore delle elezioni del 28 luglio, l'opposizione accusa il governo di brogli elettorali e rivendica la vittoria del loro candidato Edmundo González Urrutia.

Molte persone hanno manifestato contro ciò che credono essere un'elezione manipolata. Lo stato ha risposto con la forza. Secondo le Nazioni Unite, sono stati arrestati anche minori. La Commissione indipendente di inchiesta internazionale per il Venezuela ha riferito questa settimana che più di 100 bambini e giovani erano tra i almeno 1.260 persone arrestate. Almeno 23 persone sono morte in relazione alle proteste.

Altri paesi dovrebbero considerare di offrire asilo ai rifugiati venezuelani, data la violazione dei diritti umani e le condizioni insicure nel paese. L'espulsione di individui vulnerabili, come giovani donne, durante un periodo così critico è una chiara violazione dei loro diritti umani fondamentali.

