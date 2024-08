- Il Consiglio nazionale degli studenti presenta un programma di base

Subito dopo l'inizio dell'anno scolastico, il Consiglio degli Studenti dello Stato (LSR) ha presentato il suo programma fondamentale. Secondo il presidente Matteo Feind a Hannover, l'educazione democratica nelle scuole è particolarmente importante. È di importanza centrale per lo sviluppo di cittadini maturi. Il documento contiene un totale di otto punti.

Panoramica delle richieste del LSR

Educazione Democratica: Gli studenti devono imparare a comprendere e ad esercitare attivamente i loro diritti e doveri in una democrazia. Pertanto, l'educazione democratica dovrebbe essere inclusa nel curriculum per tutti i livelli di scuola.Partecipazione degli Studenti: Per far sentire i bambini e i giovani taken seriously, è importante coinvolgerli nella vita scolastica; ad esempio, nelle conferenze generali e nei consigli scolastici.Digitalizzazione: "La competenza dei media non si trova affatto in classe", si dice. Il LSR richiede, tra le altre cose, dispositivi moderni in classe e una piattaforma di apprendimento digitale.Futuro: Il sistema scolastico non è cambiato quasi per nulla in 100 anni. L'insegnamento frontale non è più aggiornato. Invece, gli studenti dovrebbero essere preparati per la vita.Giustizia Scolastica: Il LSR vuole il pranzo gratis per tutti gli studenti, il reinserimento della libertà di materiali di apprendimento e l'abolizione delle tasse di copia.Trasporto degli Studenti: "Gli autobus a volte corrono solo a orari inappropriati o il treno è in ritardo di nuovo", critica il LSR. Questo deve cambiare. Inoltre, il viaggio per la scuola non dovrebbe costare nulla.Salute Mentale: Argomenti come la gestione dello stress e la consapevolezza devono essere discussi in classe. Inoltre, c'è bisogno di stanze di riposo.Beneessere: Le scuole come luoghi in cui gli studenti vogliono rimanere e sono motivati a continuare a svilupparsi - questo è ciò che vuole il LSR. Per questo, tra le altre cose, le classi dovrebbero essere ridotte di dimensioni.

I numeri degli studenti sono aumentati di nuovo

In aprile, il consiglio del LSR è stato eletto per altri due anni. All'inizio, secondo il presidente Feind, i punti dell'educazione democratica e della partecipazione degli studenti sono in primo piano. Per gli altri argomenti, come le classi più piccole, c'è bisogno di più tempo.

Più di 840.000 studenti hanno iniziato il nuovo anno scolastico lunedì - circa 19.000 in più rispetto all'anno precedente.

