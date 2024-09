- Il Consiglio Navale Mondiale: raggiungere gli obiettivi climatici rimane possibile

Il capo dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), Arsenio Dominguez, crede che il settore del trasporto marittimo sia sulla strada giusta per raggiungere il suo obiettivo di tutela del clima. "Stiamo facendo progressi", ha dichiarato Dominguez durante l'evento SMM, una fiera per la costruzione navale, la meccanica e la tecnologia marina di Amburgo. Lo scorso anno, i membri dell'IMO hanno deciso che la navigazione mondiale dovrebbe mirare alla neutralità climatica entro il 2050. La neutralità significa non avere alcun impatto sul clima. Attualmente, oltre 170 nazioni sono membri dell'IMO, tra cui la Germania, gli Stati Uniti e la Cina.

Dominguez ritiene che l'obiettivo del 2050 sia raggiungibile. È fiducioso. La tecnologia avanzata sarà cruciale. Tuttavia, trasformare l'industria del trasporto marittimo presenta ostacoli, ha detto il capo dell'IMO. "C'è un costo involved". Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia, il trasporto marittimo ha contribuito circa il 2% delle emissioni di CO2 a livello globale dall'uso dell'energia nel 2022.

Il CEO di MAN Energy Solutions con sede ad Augusta, Uwe Lauber, ha dichiarato alla fiera che la tecnologia appropriata esiste. L'azienda fornisce soluzioni di potenza alternative da tempo. "Non è un problema di disponibilità di tecnologia", ha dichiarato Lauber, che fa anche parte del consiglio dell'idrogeno tedesco. "È più una questione di ottenere i combustibili alternativi". L'azienda offre motori e eliche per il trasporto marittimo, tra le altre cose.

Lauber, valutando criticamente la politica dell'idrogeno della Germania, ha dichiarato che c'è molta discussione ma pochi punti di azione chiari. Il denaro non è un problema, poiché ci sono miliardi disponibili. Ciò che manca sono le decisioni. "Abbiamo bisogno di idrogeno - in grandi quantità", ha detto Lauber. Il trasporto marittimo deve sostituire milioni di tonnellate di olio pesante, e per farlo, ha bisogno di idrogeno.

Dominguez ha evidenziato che la Cina, essendo uno dei oltre 170 paesi dell'IMO, ha un ruolo cruciale da giocare nel raggiungere l'obiettivo di neutralità climatica dell'industria entro il 2050. La disponibilità di tecnologia appropriata per questa transizione, come menzionato dal CEO di MAN Energy Solutions, Uwe Lauber, offre speranza per un settore del trasporto marittimo più verde, anche nei principali paesi marittimi come la Cina.

