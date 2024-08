- Il Consiglio NATO-Ucraina si riunisce per una discussione.

Su richiesta di Kyiv, il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg ha organizzato una sessione del Consiglio NATO-Ucraina. Come riferito dal portavoce dell'alleanza Farah Dakhlallah, l'incontro odierno ruoterà intorno alla situazione sul campo di battaglia e alle principali esigenze militari dell'Ucraina, data la sua conflitto con la Russia. Il Ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov parteciperà tramite videoconferenza.

Dakhlallah ha citato i recenti intensi bombardamenti russi su strutture e civili ucraini come motivazione per l'incontro. Istituito durante il summit della NATO in Lituania lo scorso anno, il Consiglio NATO-Ucraina serve per consultazioni in caso di crisi a livello di capo di stato e di governo.

Negli ultimi giorni, la Russia ha eseguito consistenti attacchi aerei contro l'Ucraina, con almeno quattro morti - due a causa di un attacco con razzi su un hotel a Kryvy Rih e altri due a causa di attacchi con droni a Saporizhzhia. Sono state segnalate anche allerta aerea in diverse regioni ucraine, in particolare nella parte orientale del paese e nella penisola della Crimea, annessa da Mosca.

Il Presidente Volodymyr Zelenskyy ha espresso in un post su X: "Risponderemo senza dubbio alla Russia per questo e per tutti gli altri attacchi."

Rapporti dei Media: Incendi in Depositi di Olio Russi

Durante la notte, esplosioni hanno causato incendi in depositi di olio russi nella regione di Rostov, secondo i media russi e ucraini. Il governatore Vasily Golubyev ha menzionato sul suo canale Telegram che sono stati abbattuti con successo quattro droni nemici senza segnalare feriti. Golubyev non ha specificato eventuali danni immediati. Le informazioni non sono state indipendentemente verificate.

La lotta continua nell'Est dell'Ucraina

Contemporaneamente, le forze russe hanno continuato la loro avanzata intorno a Donbass nell'est dell'Ucraina. Intensi combattimenti sono stati osservati vicino al villaggio di Niu York (New York) vicino a Torez, con nove attacchi respinti, secondo lo Stato Maggiore a Kyiv. Nella zona di Pokrovsk, sono stati registrati 25 attacchi russi, tutti respinti. È stato difficile verificare indipendentemente questi resoconti.

"La situazione lì non è semplice", ha commentato Zelenskyy. "Hanno 100.000, noi ne abbiamo 100.000", ha descritto la proporzione delle forze. Zelenskyy ha affermato che i soldati russi non avevano scelta se non continuare ad attaccare, dicendo: "Se si ritirano, verranno uccisi dall'esercito russo".

I combattimenti tra gli assalitori russi e i difensori ucraini sono continuati anche a Chasiv Yar. Secondo il portavoce della brigata ucraina, Oleg Kalashnikov, gli attacchi daily da parte di truppe russe di fanteria tra 10 e 20 volte erano comuni in precedenza a Chasiv Yar. Attualmente, l'intensità è aumentata, ma la frequenza è leggermente diminuita. Chasiv Yar è ora un cumulo di macerie.

Il generale in pensione degli Stati Uniti in Europa, Ben Hodges, non vede alcuna minaccia significativa per l'Ucraina nell'avanzata lenta delle truppe russe da Avdiivka a Pokrovsk. Avdiivka, a 50 chilometri di distanza, è stata catturata dalla Russia a febbraio e hanno raggiunto Pokrovsk sei mesi dopo. "E questo con quasi 1.000 morti al giorno", ha detto Hodges all'agenzia ucraina RBK. "Non esattamente i fulminei colpi di marcia di Marshal Zhukov". Georgi Zhukov guidò l'Armata Rossa alle vittorie nelle battaglie di Mosca, Stalingrado e Berlino durante la Seconda Guerra Mondiale.

Secondo Hodges, lo Stato Maggiore russo potrebbe scegliere di concentrarsi sulla sua offensiva verso Pokrovsk e Torez. "Potrebbero imitare la strategia dei loro nonni, permettendo infiltrazioni in altre parti del fronte mentre aspettano di colpire più tardi", ha detto Hodges. "Ma non credo che abbiano la competenza o le risorse dei loro nonni, e molti dei migliori soldati sovietici erano in realtà ucraini".

Medvedev: Proteggere i Territori Recentemente Acquisiti dalla Russia

Dmitry Medvedev, ex presidente russo e attuale vice presidente del Consiglio di Sicurezza Nazionale, ha sottolineato la necessità che l'esercito russo protegga i territori acquisiti e annessi in Ucraina. "Abbiamo tutti i componenti necessari per raggiungere questi obiettivi", ha dichiarato, riferendosi alle regioni di Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk, che la Russia ha annesso e considera suo territorio nazionale.

La maggior parte degli obiettivi dell'operazione militare, come la Russia ha definito la sua invasione dell'Ucraina, sono stati raggiunti. "E ora ci sono ulteriori obiettivi con conseguenze concrete sul campo", ha sottolineato mentre parlava a un incontro a Mosca. "Adesso abbiamo quattro nuovi soggetti federali, che è vantaggioso per il nostro paese, poiché appartiene giustamente a noi". Tuttavia, ha sottolineato l'importanza di difendere queste regioni. Non è chiaro se Medvedev si riferisse a ulteriori guadagni territoriali per costruire zone cuscinetto intorno ai territori annessi.

L'incontro al Consiglio NATO-Ucraina, come annunciato da Dakhlallah, è principalmente incentrato sulla discussione del conflitto tra l'Ucraina e la Russia, dati i recenti intensi bombardamenti e attacchi aerei. La situazione in corso nell'Est dell'Ucraina, con i combattimenti pesanti che continuano intorno a Donbass e le forze russe che avanzano verso Pokrovsk e Torez, sottolinea ulteriormente la necessità di consultazioni in caso di crisi.

Leggi anche: