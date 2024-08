Il Consiglio ha adottato una risoluzione sulla politica regionale.

Il ministro dei Trasporti tedesco Volker Wissing sta cercando di frenare i consistenti aumenti proposti delle tariffe per l'uso delle ferrovie da parte della filiale della rete di DB. Il ministro prevede di ridurre il tasso di interesse sul capitale azionario di DB Infrago, la società responsabile della rete ferroviaria, dall'attuale 5,9% a circa il 2%.

DB Infrago ha annunciato lunedì sera che aumenterà le tariffe per l'uso delle ferrovie di circa il 20% a partire dal 2026. Ciò potrebbe comportare significativi aumenti dei prezzi per vari servizi ferroviari, tra cui i treni IC e ICE, nonché per il trasporto merci.

La ragione di questo aumento dei prezzi è un aumento di capitale di 4,5 miliardi di euro che DB Infrago riceverà invece dei sussidi, ai sensi dell'accordo di bilancio. Tuttavia, questo capitale è a tasso d'interesse del 5,9%. Per generare questo interesse, le tariffe per l'uso delle ferrovie dovrebbero aumentare di conseguenza. Secondo DB Infrago, ciò porterebbe un introito aggiuntivo di 1,2 miliardi di euro attraverso la cosiddetta "tassa ferroviaria".

Tuttavia, se il tasso d'interesse fosse ridotto a circa il 2%, come suggerito dal ministro, DB Infrago potrebbe affrontare un deficit di circa 800 milioni di euro. Il ministero riconosce questa sfida e ha dichiarato: "Il ministero presenterà rapidamente un piano chiaro su come garantire il finanziamento a lungo termine dell'infrastruttura ferroviaria in Germania, lavorando insieme all'industria e ai Länder".

Le tariffe per l'uso delle ferrovie sono considerate un fattore cruciale che influisce sulla competitività della ferrovia rispetto al trasporto su strada con i camion. L'obiettivo del governo è quello di deviare più traffico verso le ferrovie.

