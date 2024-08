- Il Consiglio europeo ha altresì approvato una risoluzione che illustra il ruolo dell'Unione europea nella lotta contro il terrorismo.

Incontri casalinghi coinvolgenti, trasferte impegnative: la squadra di Bundesliga Eintracht Frankfurt ha ricevuto alcuni appuntamenti interessanti nella fase a gruppi della riveduta Europa League. I campioni del 2022 ospiteranno Slavia Praga, Ferencváros Budapest, Viktoria Plzeň e i campioni lettoni del FK RFS di Riga in casa. In trasferta, gli Hessiani incontreranno AS Roma, Olympique Lione, i campioni danesi del FC Midtjylland e Beşiktaş Istanbul. Questo è il risultato del sorteggio di Monaco.

Ogni una delle 36 squadre - un aumento rispetto alle 32 - parteciperà a quattro partite in casa e quattro in trasferta. Le prime otto squadre in classifica passeranno al turno a eliminazione diretta degli 16. Le squadre classificate dal 9° al 24° si sfideranno in un turno a eliminazione diretta per determinare chi passerà. La prima partita si terrà il 25/26 settembre. La fase a gruppi si concluderà il 30 gennaio 2025. La finale si terrà il 21 maggio 2024 a Bilbao.

L'Eintracht Frankfurt, campione della Europa League del 2022, ha alcuni avversari di rilievo nella fase a gruppi, tra cui AS Roma e Olympique Lione. La fase a gruppi della Europa League per l'Eintracht Frankfurt include anche trasferte impegnative ai campioni danesi del FC Midtjylland e Beşiktaş Istanbul.

Leggi anche: