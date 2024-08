- Il Consiglio europeo ha adottato una risoluzione sulla politica regionale.

Il Ministro dell'Economia di Sassonia-Anhalt, Sven Schulze del CDU, è ottimista riguardo all'approvazione da parte dell'UE dell'aiuto statale di Intel a Magdeburgo nei prossimi mesi. both Intel, il governo federale e la Commissione europea si aspettano che il processo di notifica si concluda entro la fine dell'anno, come dichiarato da Schulze nel parlamento statale. Il piano è di avviare il progetto l'anno prossimo.

Il governo federale ha siglato un accordo di finanziamento del valore di 9,9 miliardi di euro con Intel, il produttore di chip americano, lo scorso anno. Tuttavia, questi fondi sono ancora in attesa dell'approvazione dell'UE. Intel intende costruire fabbriche di produzione di chip del valore di circa 30 miliardi di euro nella capitale dello stato della Sassonia-Anhalt. La prima fase di espansione comporta l'istituzione di due impianti di semiconduttori, che potrebbero generare circa 3.000 posti di lavoro. La costruzione potrebbe iniziare già l'anno prossimo.

Ministero federale dell'Economia: Il processo è complesso

Non sono emerse segnalazioni preoccupanti durante le recenti discussioni, ha condiviso Schulze. Ha anche sottolineato il fatto che il processo è complesso. Lo stato del processo di notifica rimane oscuro per il governo statale. Secondo Schulze, è responsabilità del governo federale e della Commissione europea monitorare la situazione.

Contattato, il Ministero federale dell'Economia ha rivelato che il governo federale mantiene contatti regolari con l'azienda. "Le valutazioni e le ispezioni relative all'approvazione dei finanziamenti e degli aiuti ai sensi della legge sono in corso", ha dichiarato un portavoce. "Data la portata dell'investimento proposto, queste consultazioni con l'azienda e il processo di approvazione degli aiuti con la Commissione europea sono particolarmente complesse". A causa del processo in corso, non possono essere forniti dettagli specifici sul progetto.

Il Ministero federale dell'Economia sovrintende al processo di valutazione e ispezione complesso relativo all'approvazione dell'aiuto statale di Intel. Insieme alla Commissione europea, è responsabile del monitoraggio della situazione e dell'approvazione dei fondi sostanziali per il progetto di Intel.

Leggi anche: