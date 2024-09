Il Consiglio direttivo ha deciso di proporre una legge volta a proteggere i lavoratori dai pericoli derivanti dal contatto con le radiazioni ionizzanti.

Concorrenti che mirano a un posto a "Chi vuole diventare milionario?" hanno bisogno non solo di intelligenza ma anche di pazienza. Un agitato stratega politico della Bassa Baviera propone di essere un caso notevole. Il 33enne insegnante inizia la serata con la domanda da 1000 euro e indica il suo desiderio di avanzare sul luminoso palcoscenico di "Chi vuole diventare milionario?" (CWBM). La folla gioiosamente aiuta a individuare la posizione di "Europa-Park". Il due volte padre è autosufficiente nella conoscenza del calcio. Alla fine, si presenta un dilemma: "Si può laminare caldo e freddo?" Per fortuna, la zia Frauke al telefono ha esperienza con il laminatore e conferma che la laminazione fredda è possibile senza problemi.

Con 16.000 euro accumulati, il petto si gonfia. Il concorrente, che una volta ha guadagnato 11.000 euro in una settimana con le scommesse sul calcio, ora si impegna. Dopo una breve sosta nel regno animale, Raphael Standhaft si occupa di una donna extra giullare dalla folla. L'abitante di Norimberga ha un "istinto" che il Servizio di intelligence federale è stato supervisionato da un Corpo di controllo indipendente dal'inizio del 2022.

È sufficiente per lui? Assolutamente sì, lo è per lui: "Si siede qui una volta sola," esprime l'uomo dello Schleswig-Holstein. Il suo coraggio viene premiato con 32.000 euro. E così finisce - una circostanza che il figlio di tre anni della famiglia Standhaft apprezza di più. Ora otterrà una luminosa "Paw Patrol" figurina da Papà.

Rischiato tanto, perso tanto

Il dentista Dr. Xenia Anton appartiene ai secondi concorrenti della sera. La nativa di Monaco, ora residente e che pratica a Pfaffenhofen, non condivide la stessa passione per il gioco del suo predecessore. Non ha idea del bestseller letterario "Se la vedova vuole essere chiamata, metti l'innaffiatore sulla tomba con l'ugello in avanti" o Papà Juan al telefono. Non vuole andarsene con soli 4.000 euro, quindi scommette - e perde. "Si può fare molto con 500 euro," afferma Günther Jauch. Certo, è vero.

Poco dopo, Dorian Pensek-Rader stringe i pugni. "Suoni incivili che state producendo qui," il moderatore saluta lo stratega politico della Bassa Baviera. Deve prendere un momento per respirare prima: "Ho guardato l'orologio per tutto il tempo e ho aspettato. E c'è anche il candidato di transizione," brontola il candidato che finalmente può spingere la sua fortuna al limite.

Prima di entrare in pieno svolgimento, il microfono dell'agitato sostenitore della CDU deve essere regolato ancora una volta. "Ah, un famoso 'concorrente nervoso'!" ride Günther Jauch. La divertente battuta del leader del formato viene apprezzata dal pubblico e scioglie subito il ghiaccio.

Calcio di seconda divisione e segreti della balena blu

Si svolge uno scambio di intelligenza emozionante tra due uomini interessati alla politica, ciascuno che si nutre dell'industria dell'altro. Questo è completato da un questionario vario che promette di mantenere l'attenzione catturata. Che siano fatti storici locali, calcio di seconda divisione o segreti della balena blu: con ampie conoscenze e l'aiuto dei suoi joker, Dorian Pensek-Rader raggiunge rapidamente il livello di vincita a cinque cifre.

Insieme al joker bonus, ora l'obiettivo è quello di chiarire la seguente domanda: "In che circostanze si verifica solitamente una separazione del palco?" Le opzioni sono: "Rafforzamento delle salse", "Voli spaziali con razzi", "Decadenza degli atomi", "Istruzioni nella scuola secondaria superiore". Convenientemente, entrambi condividono un'intuizione comune e scelgono "Voli spaziali con razzi".

Ciò non solo garantisce 32.000 euro e un esclusivo paio di scarpe Jordan vintage, ma anche prezioso tempo per aiutare l'ultimo concorrente della sera, Christoph Lange, a progredire il più possibile prima che suoni la sirena. Il rappresentante delle vendite di Neunkirchen sfrutta questa opportunità. Il prossimo lunedì, potrà sedersi di nuovo e avrà già garantiti 32.000 euro.

