- Il Consiglio direttivo della Fondazione Schloss Marienburg è stato sciolto.

Il castello di Marienburg in rovina a sud di Hannover è al centro delle discussioni a causa di dispute: il consiglio di fondazione del castello di Marienburg ha licenziato Ulrich von Jeinsen dal suo ruolo di direttore con effetto immediato, adducendo "violazioni gravi e ricorrenti del dovere" come motivazione, come comunicato in un mercoledì.

Christine Fiedler è stata nominata direttore ad interim fino alla fine dell'anno. Il ruolo a lungo termine sarà presto pubblicato. Von Jeinsen ha informato la dpa di non essere a conoscenza dei motivi del suo licenziamento. Secondo lui, ci sono divergenze insanabili riguardo alla sostenibilità finanziaria della fondazione. L'uomo è stato alla guida dal tardi 2023.

Il consiglio di fondazione del castello di Marienburg include Ernst August Principe di Hannover Jr. come presidente, il ministro della cultura del Basso Sassonia Falko Mohrs (SPD), il suo segretario di stato Joachim Schachtner e il presidente della regione Hannover, Steffen Krach (SPD). Per anni, 27,2 milioni di euro dai governi federale e statale sono stati disponibili per il restauro del castello.

"Quando potremo restaurare Marienburg?"

"Al momento, la domanda è: quando potremo restaurare Marienburg?" ha recentemente commentato il ministro Mohrs in un'intervista alla dpa. Una delle principali responsabilità del direttore è quella di promuovere il restauro. "In effetti, non sono soddisfatto del fatto che l'ultimo rapporto presentato al consiglio indica che i lavori di restauro effettivi non inizieranno prima del 2026". In precedenza, si era detto che ciò sarebbe avvenuto nel 2024. "Sono necessarie azioni di pianificazione immediate insieme ai progressi per accelerare il processo. Ciò include, ad esempio, la stabilizzazione del pendio", ha detto il ministro.

Al momento, la maggior parte delle stanze di Marienburg è inaccessibile ai turisti. Il restauro è previsto fino al 2030.

Prima della chiusura, circa 120.000 persone visitavano annualmente il castello sulla collina vicino a Pattensen nella regione Hannover.

