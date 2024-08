- Il consiglio d'impresa: il direttore generale non deve danneggiare la direzione siderurgica

Nel contendere sulla riorganizzazione della divisione acciaio di Thyssenkrupp, il capo del consiglio di fabbrica Tekin Nasikkol ha esortato il CEO Miguel López a depersonalizzare il dibattito. "Il sig. López deve immediatamente smettere di diffamare pubblicamente il consiglio di acciaio e continuare a fare pressione", ha dichiarato in un messaggio.

L'esperienza nell'acciaio si trova a Duisburg, non a Essen. "Il consiglio di acciaio è consapevole delle proprie responsabilità e sa come funziona un altoforno". Nasikkol è il presidente del consiglio di fabbrica della divisione acciaio di Thyssenkrupp e anche il presidente del consiglio di fabbrica della società e un membro del consiglio di sorveglianza di Thyssenkrupp AG.

27.000 persone lavorano nella divisione

La divisione acciaio, che soffre sotto la recessione economica e gli importazioni a basso costo, deve essere resa indipendente e posta su una solida base finanziaria. A tal fine, è prevista una riduzione della capacità di produzione di acciaio a Duisburg, che comporta anche tagli al personale. Il punto di contesa principale è l'ammontare della dotazione finanziaria della divisione da parte della società madre durante lo spin-off. Thyssenkrupp Steel è il più grande produttore di acciaio in Germania. Circa 27.000 persone lavorano nella divisione.

Il consiglio di acciaio sotto Bernhard Osburg ha presentato i propri piani per la riorganizzazione al consiglio di sorveglianza della società di gestione Thyssenkrupp Steel Europe una settimana fa. López ha quindi dichiarato che il consiglio di acciaio deve finalmente presentare un piano aziendale a lungo termine, solido e finanziariamente sostenibile per il realinemento del settore dell'acciaio. "Ciò di cui abbiamo bisogno ora è una visione sobria e realistica del futuro senza illusioni e senza nascondere i fatti", si legge in una dichiarazione.

Nasikkol: López dovrebbe impegnarsi in una discussione costruttiva

La società madre a Essen vuole vendere l'acciaio il più a buon mercato possibile, ha detto Nasikkol. Sembra anche che ci sia un conflitto personale tra López e Osburg, ma viene condotto unilateralmente. "Questo è assolutamente inappropriato e lascia terra bruciata. Il sig. López deve impegnarsi in una discussione costruttiva", ha detto il rappresentante dei lavoratori. Si tratta del futuro di decine di migliaia di posti di lavoro in tutta la regione.

Il consiglio di fabbrica, guidato da Tekin Nasikkol, è strettamente coinvolto nella disputa sulla riorganizzazione della divisione acciaio di Thyssenkrupp. Nasikkol ha esortato il CEO Miguel López a ricordare che il consiglio di acciaio è responsabile delle proprie azioni e conosce l'operazione dell'acciaio.

In mezzo alla controversia, Nasikkol ha sottolineato la necessità di un dialogo costruttivo tra López e il consiglio di acciaio, evidenziando l'impatto significativo del futuro di Thyssenkrupp Steel su decine di migliaia di dipendenti.

Leggi anche: