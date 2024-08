- Il Consiglio di Stato di Neubauer si dimette prima dell'annuncio

Il Presidente del Distretto di Mittelsachsen, Dirk Neubauer (indipendente), ha deciso di lasciare anticipatamente il suo incarico rispetto alla data originariamente annunciata. Ha deciso di dimettersi dal 30 settembre, come annunciato dall'amministrazione distrettuale.

Inizialmente, aveva intenzione di lasciare l'incarico dopo l'elezione di un nuovo Presidente del Distretto nel marzo 2025. Fino all'elezione di un successore, il primo vice, Lothar Beier, gestirà gli affari dell'ufficio.

Neubauer ha citato l'ostilità recente come motivo per le sue dimissioni anticipate. "Le discussioni e i dibattiti sometimes heated, nonché le spesso personali diffamazioni negli ultimi giorni, mi hanno portato a dimettermi anticipatamente per evitare qualsiasi potenziale danno al distretto, all'amministrazione e all'ufficio." Aveva sperato in una transizione ordinata al suo successore, ma purtroppo non è possibile nelle attuali circostanze, ha detto.

Il Presidente del Distretto ha annunciato le sue dimissioni in luglio dopo soli due anni in carica. Ha citato una "situazione di minaccia vaga dalla parte di destra" e una mancanza di capacità di enforcement contro una maggioranza conservatrice nella regione. Neubauer è l'unico tra i Presidenti del Distretto attuali in Sassonia che non è entrato in carica con un biglietto della CDU, ma è stato sostenuto dalla Sinistra, SPD e Verdi.

La data per l'elezione di un nuovo Presidente del Distretto non è stata ancora stabilita. L'amministrazione distrettuale ha proposto il 26 gennaio 2025 per il primo turno e il 16 febbraio 2025 per un possibile secondo turno. Il consiglio di contea deve approvare le date. Si riunirà il 14 agosto.

