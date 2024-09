Il consiglio di amministrazione di Volkswagen sostiene la strategia di taglio dei costi <unk> i sindacati si oppongono

I vertici di Volkswagen hanno discusso lunedì misure più severe di taglio dei costi, che potrebbero portare alla chiusura degli stabilimenti e ai licenziamenti. Il direttore finanziario Antlitz ha dichiarato in una riunione del personale che i livelli di vendita pre-pandemici non verranno raggiunti nuovamente in Europa. Si stima che Volkswagen stia mancando circa 500.000 vendite e produzione per due stabilimenti.

Antlitz ha spiegato ulteriormente, "Non si tratta di problemi di qualità del prodotto o di prestazioni delle vendite. Possiamo offrire prezzi accessibili e competitivi solo se abbiamo una base cost-effective. Dobbiamo lavorare insieme per raggiungere questo obiettivo."

Nella loro sedi tedesche, la produttività deve essere migliorata e le spese ridotte, ha avvertito Antlitz. "Abbiamo circa un anno, forse due anni, per invertire la situazione."

Il CEO Oliver Blume ha dichiarato, "Implementeremo le misure necessarie per rendere Volkswagen più efficiente dal punto di vista dei costi. È nostro compito collettivo riportare il marchio al suo giusto posto."

Cavallo, presidente del consiglio di fabbrica, si è opposto fermamente: "Mai e poi mai" appoggerebbe le misure di austerità proposte. Cavallo ha criticato la direzione per mancanza di idee innovative, definendo la loro risposta alla crisi "non solo un fallimento, ma un segno di bancarotta."

Cavallo ha convenuto, "Stiamo affrontando problemi serie", ma ha attribuito i problemi di Volkswagen all'inefficienza della direzione, non ai costi del personale o alle sedi tedesche. Ha invitato a "ritornare alla leadership tecnologica. Tutto ciò che non è rilevante per questo deve essere rivalutato."

Ha chiamato per una riduzione della complessità e ha affrontato le regolamentazioni eccessive, invitando a smettere di documentare inutilmente e di seguire processi di sicurezza ridondanti. "Questo è compito della direzione."

Riguardo all'impatto diffuso di Volkswagen, Cavallo ha detto, "Se c'è una crisi nell'automotive, non si tratta solo dei 120.000 dipendenti di Volkswagen AG. Si tratta della Bassa Sassonia. Si tratta della Germania."

Il Ministro del Lavoro Heil ha invitato alle trattative, dicendo, "Questo è l'ora della co-determinazione. Deve essere raggiunto con tutti gli interessati per tutelare tutte le sedi di VW e evitare i licenziamenti ogni volta che è possibile."

Il governo ha promesso il suo sostegno, con Heil che ha menzionato la recente decisione del gabinetto di promuovere le vendite di auto elettriche con un incentivo fiscale annuale aggiuntivo di 500 milioni di euro. Le aziende possono ora ammortizzare più velocemente le auto elettriche aziendali e godere di aliquote fiscali più basse sui modelli più costosi. "La Germania deve rimanere la terra delle auto", ha detto Heil.

Il portavoce del governo Wolfgang Büchner ha chiarito, "Il Cancelliere Olaf Scholz (SPD) si è informato dettagliatamente sulla situazione di VW. Ma in primo luogo, spetta alla società risolvere i suoi problemi." Ha confermato, "Il governo federale non interferirà a questo stadio."

Antlitz ha proposto, "Come parte del nostro piano di risparmio, dovremmo concentrarci sulla riduzione delle spese nelle nostre sedi tedesche per migliorare l'accessibilità e la competitività."

Cavallo ha suggerito, "Nel nostro piano di risparmio, semplifichiamo i processi, riduciamo le regolamentazioni inutili e riduciamo la complessità per aumentare la produttività e abbassare i costi."

