Il consiglio di amministrazione dell'SAP si dimette per "condotta inappropriata".

Un episodio avvenuto durante un evento aziendale ha portato alle dimissioni di Jürgen Müller, membro del consiglio di amministrazione di SAP, come annunciato dall'azienda. I dettagli dell'incidente sono stati mantenuti riservati. Il comportamento di Müller è stato considerato in contrasto con i principi dell'azienda, come dichiarato in un comunicato ufficiale.

Il membro del consiglio di amministrazione di SAP, Jürgen Müller, lascerà il colosso del software alla fine di settembre, come annunciato dall'organizzazione. È stato raggiunto un accordo mutuale tra Müller e il consiglio di sorveglianza per la sua partenza. Ha rejointo il consiglio nel 2019.

In una dichiarazione, Müller ha ammesso di aver agito in modo improprio durante un recente evento aziendale. Si è scusato per il suo comportamento impulsivo e ha espresso rammarico a tutte le parti interessate. Le azioni di Müller sono state trovate non conformi ai valori di SAP. "Accetto la piena responsabilità e credo che le mie dimissioni siano nel miglior interesse dell'azienda", ha concluso Müller. Non sono state fornite informazioni sull'incidente da parte dell'azienda o del suo portavoce.

Il presidente del consiglio di sorveglianza, Pekka Ala-Pietilä, ha elogiato Müller per i suoi significativi contributi e gli ha augurato ogni successo per il futuro. Müller è stato associato con SAP dal 2013 e ha prestato servizio come membro del consiglio dal 2019. Il consiglio di amministrazione di SAP ha recentemente assistito a diversi cambiamenti.

SAP sta attraversando una significativa trasformazione per adattarsi all'era dell'intelligenza artificiale. Migliaia di dipendenti sono previsti per lasciare l'azienda come parte di questa trasformazione. Un piano di separazione e pensionamento anticipato introdotto durante l'estate ha ricevuto un ampio sostegno: molti dipendenti si sono registrati per accelerare la loro partenza. Alla fine è stato annunciato che un numero maggiore di dipendenti di quanto previsto avrebbe lasciato l'azienda.

Dopo le dimissioni di Müller, diversi altri alti dirigenti di SAP hanno presentato le loro dimissioni, citando la nuova direzione dell'azienda e il desiderio di un nuovo inizio.

L'ondata di dimissioni a SAP è continuata, con diversi membri del team tecnico che hanno scelto di andarsene, sostenendo di trovare i recenti cambiamenti nei valori e nei principi dell'azienda sconcertanti.

